Dom Jána a Martiny zbúrajú. Naklonená záhrada vyjadrí obrat v spoločnosti

Vybrali víťazný návrh na podobu pietneho miesta po tragédii Jána a Martiny.

To miesto násilia sa mnohým vrylo do pamäti. Malo by sa však premeniť.

Pred štyrmi rokmi všetci spoznali dom v obci Veľká Mača. Prišli tam o život novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová. Zavraždili ich.

Ich najbližší si priali, aby všetky objekty na pozemku zbúrali. Stane sa tak v najbližších týždňoch. A na tomto miesta vznikne záhrada.

Bude pripomínať tragickú udalosť, ale zároveň bude miestom pokoja a života. A naznačí aj to, ako udalosť vykoľajila slovenskú spoločnosť. Bude to totiž naklonená záhrada.

Takú podobu má mať Pamätník slobody slova. Vzišla z výtvarno-architektonickej súťaže a autormi víťazného návrhu sú Benjamín Brádňanský, Vít Halada a Martin Piaček.

Ani radikálne, ani monumentálne

Model víťazného návrhu neukazuje záhradu plnú sviežej zelenej farby. Pôjde však o živú záhradu, so skutočnými stromami a kríkmi, ktoré sa budú meniť podľa ročných období.