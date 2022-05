Operná sólistka Terézia Kružliaková: Budem rada, ak naše deti budú mať hudbu len ako záľubu

Materstvo je životná rola, pripomína SND.

Materstvo je životná rola, nedá sa zahrať. Aj týmto sloganom Slovenské národné divadlo vyzdvihuje dôležitú úlohu našich mám pri príležitosti blížiaceho sa Dňa matiek.

Svoje o tom vie aj sólistka Opery SND, mezzosopranistka Terézia Kružliaková. Obľúbená speváčka je v Slovenskom národnom divadle už takmer 20 rokov.

Narodila sa do veľkej opernej rodiny Babjakovcov ako najmladšia z piatich detí. Dnes je aj ona sama matkou piatich detí.

Pochádzate z veľkej opernej rodiny Babjakovcov, nedá sa mi tak položartom nespýtať, ako to vyzeralo na vašich rodinných akciách? Namiesto ľudoviek zneli operné árie?

Presne to si ľudia myslia, ale nie je to tak. U našich rodičov bola opera hlavne na javisku. Obaja boli profesionálni speváci v Štátnej opere v Banskej Bystrici, vtedy to teda bolo ešte Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, aby som to spresnila.

Keď sme sa ako rodina schádzali, aj u nás zneli najmä ľudové piesne. Obaja rodičia pochádzali z východného Slovenska, obaja mali radi folklór a maminka si vždy doma spievala ľudovky, napríklad, aj keď varila nedeľný obed.

Takže vôbec to nebola opera, aj keď veľa ľudí si myslí, že sme si doma spievali operné árie, ale práve naopak. Opera sa u nás rozoberala, až keď sa brat Martin rozhodol ísť na profesionálnu opernú dráhu. Občas niečo prekonzultoval s otcom alebo sa s ním poradil, keďže ocino bol barytón ako on.

Potom sa k nemu pridali ďalší bratia, takže opera prišla na pretras, až keď sa aj moji súrodenci rozhodli stať profesionálnymi spevákmi. Vtedy si aj niečo zaspievali, lebo maminka chcela počuť ich pokrok, keďže študovali v Bratislave.

Maminka mala krásny hlas, najskôr bola sólistkou, ale potom prešla do zboru, keďže nás bolo päť detí, tak sa stiahla do úzadia, aby sa nám mohla viac venovať. Ale milovala svoje povolanie.

Nakoniec ste podľa vzoru rodičov so svojím manželom pár spevákov a rovnako ako oni máte päť detí. V čom je teraz, keď viete, čo to všetko prináša, pre vás vaša mama vzorom v oblasti rodinného života? Aká bola mama?

Fantastická. Až sa mi slzy tisnú do očí, keď si teraz spätne uvedomujem, čo musela zažívať.