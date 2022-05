Ľubica Orechovská, Monika Lošťáková: Tento ročník Febiofestu bol šprint

Rozmanité filmové sekcie.

Približne v polovici marca sa uskutočnil Medzinárodný filmový festival FEBIOFEST Bratislava. Priniesol rozmanité filmové sekcie, súťaž krátkych filmov aj Bratislava Industry Days, v rámci ktorých sa mohli prezentovať filmové projekty v rôznych fázach vývoja a produkcie.

V stále ešte pandemickej epoche to filmové festivaly nemajú jednoduché. Febiofest sa v Bratislave musel niekoľkokrát zrušiť a organizátori museli veľmi flexibilne reagovať na aktuálne opatrenia súvisiace s otváraním a zatváraním kín. Na návštevnosti sa prejavila obozretnosť, ale napriek tomu sa organizátorom podarilo ponúknuť divákom veľmi široký záber domácich aj zahraničných filmov.

Na príprave festivalu začali pracovať v januári a za dva mesiace poskladali týždňový program, na ktorom sa zúčastnili domáci aj zahraniční hostia. Viaceré z filmov premietaných na Febiofeste si budú môcť neskôr diváci pozrieť v kinách po celom Slovensku.

RASTISLAV STERANKA, RIADITEĽ NÁRODNÉHO KINEMATOLOGICKEHO CENTRA (zdroj: FOTO: ROBERT TAPPERT)

O organizácii a programe Medzinárodného filmového festivalu FEBIOFEST Bratislava sa zhovárame s výkonnou riaditeľkou festivalu Ľubicou Orechovskou a koordinátorkou programu Monikou Lošťákovou.

Čo zahŕňa práca výkonnej riaditeľky filmového festivalu a ako prebieha príprava týždňového filmového festivalu?

Ľubica Orechovská: Po troch rokoch sa pokúšame všetky úlohy, ktoré súvisia s prípravou týždňového medzinárodného filmového festivalu, pomenovať nanovo, pretože situácia sa zásadne zmenila.

Aj pre trojročnú prestávku, keď sa festival nekonal (posledný sa konal v roku v roku 2019), sme prešli niekoľkými krízovými situáciami, snažili sme sa festival zrealizovať, ale udalosti súvisiace s pandémiou nám to neumožnili.

Minulý rok sa festival konal len online a filmy sme chceli hrať na konci roka, ale kiná sa znova zavreli. Stalo sa nám aj to, že sme v jeden deň festival otvorili a zároveň aj zatvorili.

Zrejme musíte byť veľmi flexibilné a schopné okamžite reagovať.

Áno. Treba vedieť poskladať zaujímavý program, mať nosiče, mať filmy preložené, mať takzvané KDM – teda povolenie od konkrétneho agenta zahrať film v danej sále, a keď sa to celé zmení, treba si pýtať povolenie nanovo na inú kinosálu. S organizáciou festivalu je nesmierne veľa práce, ktorú zosobňuje predovšetkým koordinátorka programu Monika Lošťáková.

DELEGÁCIA K FILMU SPRÁVA O ZÁCHRANE MŔTVEHO, PRI MIKROFÓNE REŽISÉR FILMU VÁCLAV KADRNKA (zdroj: Foto - Robert Tappert)

Mojou úlohou ako výkonnej riaditeľky je pomáhať tímu ľudí v rôznych funkciách – koordinátorom guest servisu či propagácie – a dbať na to, aby celé súkolie festivalu fungovalo najlepšie, ako sa dá. Štandardne je na prípravu takéhoto festivalu potrebný približne polrok práce a my sme to spravili zhruba za dva mesiace, pretože sme si povedali, že tentoraz ho začneme pripravovať až vtedy, keď sa otvoria kiná.

Nie je to totiž len o práci a čase ľudí, ale aj o financiách a úkonoch súvisiacich priamo s nákladmi. Keď sa kiná v januári 2022 otvorili, pustili sme sa do práce. Tentoraz to bol šprint.

Bol tohtoročný FEBIOFEST plnohodnotný festival ako v predpandemických časoch alebo ešte stále neukázal svoj plný potenciál?

Ľubica Orechovská: Do FEBIOFESTU som nastúpila v roku 2020, ale z hľadiska objemu sme o čosi menší. Zmenšenie súvisí s tým, že sme chceli byť bezpečným festivalom a rozložiť program v čase. Zároveň sa snažíme byť realisti, pretože rozumieme tomu, ako je to s opatrnosťou návratu do kín.

Monika Lošťáková: Objemovo sme tento rok boli približne na polovici, respektíve na troch štvrtinách, čo sa týka množstva filmov a projekcií. Menej bolo najmä sprievodných aktivít. Tým, že sme ešte celkom presne nevedeli predvídať, čo sa bude diať, neplánovali sme veľké večerné aktivity.