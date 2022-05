Knižné novinky máj 2022

Woody Allen, Michael Connelly, Veronika Šikulová a ďalší.

Naďalej vám na tomto mieste ponúkame knižné novinky viacerých vydavateľstiev, na ktoré sa môžete tešiť v kníhkupectvách. Májová ponuka je takisto príťažlivá – len čo skôr spomedzi týchto mien – Woody Allen, Michael Connelly, Veronika Šikulová, Michael Crichton, Patrick Modiano, Julie Caplinová, Eduard Kukan.

IKAR

Woody Allen: Mimochodom

(zdroj: Foto - Archív SME)

Svetoznámy filmový režisér, komik, scenárista, spisovateľ a herec prináša komplexný a úprimný príbeh svojho búrlivého života. Rozpráva o detstve v newyorskom Brooklyne, o autorských začiatkoch vo varietnom programe Sida Caesara v období, keď sa na scéne zjavila televízia, o tom, ako sa zo stand-up komika stal všeobecne uznávaný a úspešný umelec, aj o svojom vstupe na pole filmovej tvorby a sprevádza čitateľa svojou scenáristickou a režisérskou kariérou, ktorá trvá už viac ako šesťdesiat rokov. Hlboko úprimný, obsiahly a bravúrne podaný autoportrét jedného z najvýznamnejších režisérov našich čias.

Rahaf Muhammad: Rebelka

Začiatkom roka 2019, po starostlivom trojročnom plánovaní, sa Rahaf Muhammad podarilo ujsť od rodiny v Saudskej Arábii. Dostala sa však len do Bangkoku, kde jej vzali cestovný pas. Keby ju prinútili vrátiť sa domov, určite by ju zabili ako iné rebelky v jej krajine. Zabarikádovala sa preto v hotelovej izbe a otvorila si účet na Twitteri. V tom čase jej už na dvere klopali úradníci s príkazom odviesť ju na letisko. Tínedžerka vďaka sociálnej sieti oslovila svet a svet jej odpovedal – za jediný deň získala štyridsaťpäťtisíc sledovateľov a tí jej napokon pomohli požiadať o azyl na Západe.

Nicholas Sparks: Prianie

Život šestnásťročnej Maggie Dawesovej zmenilo stretnutie s nevhodným chlapcom v nevhodnom čase. Aby sa rodičia vyhli klebetám, poslali Maggie k tete na vzdialený ostrov. V zabudnutom mestečku má Maggie o niekoľko mesiacov porodiť a dieťa okamžite prenechať adoptívnym rodičom. Maggie je vo svete rybárov úplne stratená, chýba jej ruch Seattlu a rodina, aj keď s konzervatívnymi názormi. Našťastie, teta jej nájde doučovateľa Brycea. Prirodzený, úprimný mladík odhalí Maggie zvláštnosti mestečka a zasvätí ju do tajomstiev fotografovania. Táto vášeň predurčí zvyšok jej života.

Jakuba Katalpa: Zuzanin dych

Sú traja. Spočiatku deti. Svet je v rovnováhe. Neskôr sa všetko zmení. Ona miluje jedného z nich, ju milujú obaja. Zuzana Liebeskindová je dcéra cukrovarníka. Tridsiate roky dvadsiateho storočia v malom českom mestečku Holašovice sú sladké. Zuzana začne dospievať až počas nemeckej okupácie. Bolestne vrastá do dejín a dejiny do nej. Keďže má židovský pôvod, jej osud je predurčený. Transport. Koncentrák. Zuzanini priatelia Hanuš a Jan zostávajú v Holašoviciach. Ich cesty sa však rozchádzajú. Po vojne sa Zuzana vracia z koncentračného tábora, ale straty sú väčšie, než čakala.

John Fowles: Mág

Príbeh mladého Nicholasa Urfeho sa vo veľkej miere odohráva na gréckom ostrove Fraxos, kde prijal miesto učiteľa na chlapčenskej internátnej škole. Nuda a pocit odlúčenia, ktoré ho na ostrove denne sprevádzajú, v ňom prehĺbia pocit osamelosti. Z rastúcej depresie ho vytrhne až náhodné stretnutie s miestnym usadlíkom. Ten ho očarí svojou osobnosťou, ale postupne vpletie Nicholasa do zvláštnej psychologickej hry. Nicholas pochopí, že nebojuje len o zdravý rozum, ale aj o holý život.

SLOVART

Michael Connelly: Hodina duchov

(zdroj: Foto - Archív SME)

Ľudia odpočítavajú posledné sekundy starého roka a v Hollywoode vládne chaos. Detektívka Renée Ballardová z LAPD čaká na tradičnú oslavnú paľbu do vzduchu. No o pár minút neskôr ju zavolajú na miesto, kde jedna z guliek zasiahla majiteľa autoservisu. Renée rýchlo zistí, že smrť muža súvisí s inou nevyriešenou vraždou – s prípadom, na ktorom kedysi pracoval Harry Bosch. Zároveň však musí pátrať aj po diabolskej dvojici s prezývkou Polnoční, ktorá znásilňuje ženy priamo doma v spálni, a nezanecháva po sebe nijaké stopy.

Veronika Šikulová: Líštičky majú rady teplo

Líštičky majú rady teplo je čosi ako opera, v ktorej sa všetky dejstvá odohrávajú na javisku súčasne. Autorka o svojej knihe hovorí: „Chcela som do nej, podobne ako to býva, ale nemusí byť, v hudbe, prevteliť svoju lásku k stále sa obnovujúcej prírode, v ktorej je ľudský, ale aj zvierací či rastlinný tvor iba dočasnou, hoci dosť podstatnou súčasťou. Pri jej písaní som cítila radosť, a tak by jej jednotlivé árie či prehovory či poviedky mohli zaujať hravosťou, vtipom, divokosťou, zamilovanosťou, smútkom, čiže životom...“