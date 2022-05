Podmanický: Keď prišla vojna, predaj lístkov na Grape sa na pár dní stopol

Začíname od nuly, hovorí frontman kapely Billy Barman.

Začíname odznova, od nuly, hovorí JURAJ PODMANICKÝ, frontman kapely Billy Barman. Nový začiatok čaká aj festival Grape, ktorý spoluorganizuje. Festival sa totiž sťahuje na letisko v Trenčíne, ktoré je tradičným dejiskom Pohody.

"Máme uvalené komunikačné embargo na túto tému. Nechceme to komentovať, aby to neprerástlo do väčšej kauzy," vysvetľuje Podmanický. "Môžem len povedať, že s Michalom Kaščákom som sa stretol na Radio Head Awards a zaspievali sme si spolu Bolo nás jedenásť. Bola to pocta pánu Milanovi Lasicovi. Myslím si, že je na mieste, aby sa tieto veci oddeľovali."