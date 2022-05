Pozrite si prehľad noviniek.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť e-mailového prehľadu Tento týždeň.

STREDA (18. 5. 2022)

Love on the Spectrum U.S.

Netflix uvedie dokumentárny seriál Love on the Spectrum U.S. o ľuďoch s autizmom, ako hľadajú lásku a ako zvládajú romantické vzťahy.

Cyber Hell: Exposing an Internet Horror