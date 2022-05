V Prahe ťa zožerú, vravel jej otec. Za tragickým koncom Ivety Bartošovej nebol len bulvár

Aspoň jedno šťastie česká speváčka mala.

Keď Iveta Bartošová najviac potrebovala pomoc, bulvár jej najviac ubližoval. Aj keď bolo zrejmé, že má psychické problémy, ponižoval ju tak, že to nemohla zniesť.

Jej pád mohlo preto celé Česko a Slovensko sledovať v priamom prenose. Každý deň o nej malo nové informácie: Iveta si obliekla nohavičky naopak. Ivetu uniesli. Ivetu manžel psychicky aj fyzicky terorizuje.

Opila sa. Zasa sa zosypala.

Šéfredaktor Blesku Pavel Novotný rok pred jej smrťou cynicky povedal: "Samozrejme, my ju teraz zabijeme. Ona sa už ale zabíja sama. Faktom je, že na nej dlhé roky parazitujeme, ľudsky ju takmer ľutujem. My na nej budeme parazitovať až do konca a ešte pol roka po ňom. Je to tvrdé, morálne nesprávne, ale je to tak."

Myslieť si, že Iveta Bartošová zahynula, pretože sa stala štvanou zverou médií, by však asi nebolo presné.

Na platforme Voyo je teraz dostupná pozoruhodná mini séria s názvom Iveta, ktorú českí filmári naplnili viacerými neznámymi informáciami. Jej život a smrť dokresľujú a vysvetľujú.

S mužmi narážala vždy na ten istý problém

Tragický koniec Ivety Bartošovej nebol náhodný. Možno sa mu ani nedalo vyhnúť.

"V Prahe ju zožerú, ani nebude vedieť ako," skonštatoval jej otec.