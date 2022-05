Začal sa filmový festival v Cannes, príhovor mal aj Zelenskyj

Vojna na Ukrajine sa premietla aj do programu v Cannes.

CANNES. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v utorok prostredníctvom videoprenosu prihovoril účastníkom otváracieho ceremoniálu 75. ročníka medzinárodného filmového festivalu vo francúzskom Cannes. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

"Nenávisť nakoniec zmizne a diktátori zomrú," vyhlásil Zelenskyj, ktorý zožal od publika búrlivý potlesk.

Odvolal sa na vplyv kinematografie počas druhej svetovej vojny, pričom spomenul film Charlieho Chaplina s názvom Diktátor z roku 1940, ktorý zosmiešňoval Adolfa Hitlera.

"Potrebujeme nového Chaplina, ktorý nám dokáže, že kinematografia nemlčí," zdôraznil Zelenskyj. "Zostane kinematografia ticho alebo prehovorí? Môže kinematografia zostať mimo tohto (diania)?" spýtal sa.

Pre písmeno Z v názve premenovali film

Počas nasledujúcich 12 dní bude o hlavnú cenu - Zlatú palmu - súťažiť 21 filmov. Deväťčlennej porote predsedá francúzsky herec Vincent Lindon, ktorý v úvode tohto svetoznámeho festivalu poznamenal, že invázia na Ukrajinu prenikla dokonca aj do oslnivej bubliny, akou je Cannes.

"Utrpenie sveta, ktorý krváca, trpí, horí... sužuje moje svedomie," povedal na otváracej slávnosti.

V utorok večer festival odštartoval premiérou snímky Final Cut režiséra Michela Hazanaviciusa. Názov tejto zombie komédie pôvodne znel "Z (comme Z)", avšak bol premenovaný po protestoch Ukrajiny. Písmeno "Z" sa totiž stalo symbolom podpory vojenskej ofenzívy Moskvy.

Prestížny festival v Cannes, ktorý potrvá do 28. mája, bude vojnu na Ukrajine reflektovať aj vo svojom programe. Premietnutý bude napríklad dokumentárny film The Natural History of Destruction prominentného ukrajinského režiséra Serhija Lozniciu o bombardovaní nemeckých miest Spojencami počas druhej svetovej vojny.

Festival zaradil do programu aj film Mariupolis 2, ktorý začal na Ukrajine natáčať litovský režisér Mantas Kvedaravičius, avšak v apríli sa stal obeťou ruských inváznych síl. Film napokon dokončila jeho snúbenica.

Organizátori festivalu pre vojnu, ktorú ruský prezident Vladimir Putin rozpútal na Ukrajine, zakázali účasť delegácií z Ruska s väzbami na vládu v Moskve.

Pandemické opatrenia prakticky nie sú

Po tom, čo bol festival v roku 2020 pre pandémiu Covid-19 zrušený a vlani sa konal v menšom formáte, sú tento rok protipandemické opatrenia v podstate zrušené. Rúška sú síce vo vnútorných priestoroch odporúčané, avšak návštevníci ich nosia len zriedka, píše agentúra AP.

"Tento rok chcel každý prísť do Cannes," povedal umelecký šéf festivalu Thierry Frémaux pred jeho otvorením. "Všetci sa chcú opäť stretávať," dodal.

