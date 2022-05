Bolo by to nevhodné a necitlivé. Festival v Cannes otvoril film o zombies, ktorý sa mal volať Z

Pred filmom sa hosťom prihovoril Zelenskyj.

CANNES. Pôvodne sa mal volať Z. Pretože je o tom, ako francúzski filmári nakrúcajú remake japonského béčkového hororu o zombies a ako sa potom zombies na ich pľaci naozaj objavia.

Tesne pred začiatkom festivalu v Cannes ho však režisér Michel Hazanavicius premenoval.

Bili sa v ňom dve rôzne emócie. Bol šťastný, že sa jeho "krvavej" komédii dostalo takej cti, že bude otváracím filmom. No ani to nestihol poriadne osláviť, kým si uvedomil, že taký názov dnes môže pôsobiť mimoriadne nevhodne.

"Už sme nemali čas zareagovať, bolo príliš neskoro. Preto je Z vo všetkých marketingových materiáloch. Dbali sme však na to, aby sa počas festivalu ujal nový medzinárodný názov Final Cut," hovorí Hazanavicius.

"Celý srdcom stojím pri Ukrajincoch, ktorí si už dosť vytrpeli, a spôsobiť im ešte viac bolesti, to je to posledné, čo by som chcel."

Vo francúzštine sa jeho film volá Coupez! Strihnite, alebo stopnite, kričí na pľaci nabudený režisér, keď chce zastaviť klapku. A keďže to kričí často, aj tento názov je úplne v poriadku. Dokonca ho vystihuje ešte viac ako ten pôvodný.

Akýkoľvek zlý pocit z toho, že Hazanavicius podľahol politickému tlaku, sa preto môže rozplynúť.

Zelenskyj bol prekvapením

Festival v Cannes nikdy neskrýval, že je politický.