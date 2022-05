Strihač Maroš Šlapeta: Leningradskí kovboji rozžiaria každého diváka

Dobrý strih nie je vidieť, hovorí v rubrike Film života TV OKO/TV SVET.

Kaurismäkiho film by pokojne natočil znovu a úplne rovnako, len aby si užil tú zábavu, čo museli filmári pri jeho tvorbe mať. Držiteľ Slnka v sieti za strih filmu Služobníci, producent a strihač MAROŠ ŠLAPETA hovorí, že strih filmu je vtedy dobrý, keď ho nie je vidieť.

Ktorý film by ste smelo nazvali filmom svojho života?

Poviem dva, hoci je veľa výborných filmov a stále aj vznikajú nové, navyše rovnaký film vidí každý divák inak a ešte aj tak ho vníma rôzne podľa toho, kedy ho vidí.

Pre mňa je zásadným, iniciačným filmom Formanov Prelet nad kukučím hniezdom. Videl som ho na tajnom premietaní, keď ešte u nás nemohol byť v kinách, teda aj tento kontext bol dôležitý. Stále je to veľmi aktuálny film a aj bude, lebo je o slobode a ľudskej dôstojnosti. Úžasné na ňom je, že spája hĺbku a komunikatívnosť, teda je aj komerčný v dobrom slova zmysle.

Druhý film je fantastická komédia – Leningradskí kovboji dobývajú Ameriku od fínskeho režiséra Akiho Kaurismäkiho. Humor a smiech je oslobodzujúci. Vždy, keď z Kovbojov ľudia vychádzajú z kinosály, žiaria. Sú povznesení aj tým, ako sa smiali. A Kaurismäki je pre mňa filmový humanista. Má veľmi rád svoje postavy, vždy je to tam cítiť.

Chceli by ste urobiť remake niektorého z tých filmov?

Na Prelete sa veľa zlepšiť nedá, to je vynikajúci film po všetkých stránkach, bolo by to aj zbytočné. Ale tých Kovbojov by som kľudne znovu natočil, rovnako, ako sú natočení, lebo som presvedčený, že si pri natáčaní všetci museli užiť kopec srandy.

Všímate si, ako je na tých filmoch urobený strih?