Peter „Explo“ Altof: Prvý honorár na Youtube bol desať eur, kúpil som si pizzu a dve kofoly

Na sociálnych sieťach tvorí a zarába už desať rokov.

Na Youtube má takmer milión odberateľov, na Instagrame vyše pol milióna sledovateľov.

PETER "EXPLO" ALTOF má dvadsaťpäť rokov, no za sebou už desaťročnú kariéru na Youtube a sociálnych sieťach.

Preslávil sa hernými videami, sériou Šialené fakty či Sociálne experimenty, kde sledoval, ako sa ľudia zachovajú v kurióznych situáciách. Dal sa napríklad prepašovať do zoo v detskom kočíku. Video malo na Youtube 2,5 milióna vzhliadnutí.

Keď sa so spolužiakmi pripravovali na maturitu, on už mal založenú živnosť a na účte tisíc eur. Pamätá si vlogerskú mániu, keď na stretnutia s ním a inými youtubermi chodili tisícky fanúšikov. Dnes aj vďaka psychoterapii zisťuje, že sláva a pozornosť si postupne vybrali svoju daň.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Zistil som, že mnoho mojich problémov súviselo s tým, že som si od skorého veku nemohol dovoliť spraviť chybu. Samozrejme, že som chyby robil, ale bolo to potom veľmi stresujúce. Videlo to veľa ľudí," hovorí Altof.

V rozhovore sa zamýšľa aj nad tým, ako sa za desať rokov zmenil Youtube, ale aj on sám. Čo ho naučili bitky počas trénovania na MMA zápas, ktorý sa nakoniec nekonal.

Vaša prezývka je inšpirovaná kapelou The Exploited. Boli ste v detstve takým fanúšikom punku?

Je to tak. V podstate som ich úplne vykradol, čo sa týka toho mena. Ako trinásť-, štrnásťročný som bol malý punkáč, odchovaný na slovenských, českých, ale aj zahraničných kapelách. The Exploited mi boli sympatickí, aj keď som vtedy veľmi ešte nevedel, o čom spievajú. To meno som začal používať v online hrách ako prezývku, potom sa to už so mnou nieslo. Dnes je to skrátene Explo.

Na Youtube ste začali už v roku 2011 videami, v ktorých hráte napríklad známu hru Minecraft a popritom to komentujete. Keď sa obzriete o jedenásť rokov naspäť, ako vnímate svoje začiatky?

Veselo na to spomínam. Všetko to totiž bola jedna pekná náhoda. Bavil som sa s kamarátmi, skúšal som si veci na počítači. Vtedy to bol zázrak, že nás naši pustili k počítaču. Pri každej možnej príležitosti som si na Youtube pozeral tutoriály, hral som sa s kamarátmi online hry a učil som sa strihať videá. Keď sa na to spätne pozriem, bola tam vášeň. Bolo to také pekné, čisté.

Vôbec som netušil, že z toho môže niečo vyrásť. Alebo že ma to môže prerásť. Teraz decká hovoria, že sa chcú stať youtubermi, ja som vtedy vôbec nevedel, kto je to youtuber.

Keď som potom zistil, že niekto to robí profesionálne, bol som prekvapený a inšpirovalo ma to. Bol som len decko, čo si natáča videá, „bavká sa a hrajká“ vo voľnom čase a nebol v tom žiadny kalkul či špekulácia. Jednoducho to vyšlo, ako to vyšlo a som za to veľmi vďačný.

Dnes ste už samozrejme niekde inde, kvalitatívne aj finančne. Spomínate si ešte na svoj úplne prvý honorár?

Pamätám si, že úplne prvá vec, ktorú som dostal, boli také smiešne tričká s nápismi, ktoré mi ponúkla jedna firma za to, že si ich oblečiem na videu. Bol som tým nadšený, hrdo som sa tým pýšil v škole. Dostať niečo kvázi zadarmo bolo veľmi príjemné a netušil som, že to môže raz prerásť až k peňažným honorárom.

Prvé naozajstné peniaze prišli z videí na Youtube a bolo to asi desať eur. Prekvapilo ma, že ja si tu natáčam „videjká“ a niečo ešte aj zarobím.

Koľko ste vtedy mali rokov?

Pätnásť. Tešil som sa, že pôjdem s kamošmi na pizzu. Vedel som, že mi vyjde pizza, dve kofoly a nemusím si peniaze pýtať od rodičov. Zrazu mi do života vošla taká sloboda.