"Mágia" funkového prezidenta Georgea Clintona priviedla Slovákov do varu

10. júl 2005 o 14:59 TASR

Bratislava 10. júla (TASR) Svetová funková legenda a mentálna duša skupín Parliament a Funkadelic George Clinton odštartoval v sobotu v bratislavskom klube Babylon svoje letné európske turné. Vystúpi počas neho na pätnástich koncertných pódiách jedenástich krajín a uzavrie ho 25. júla koncertom v parížskej Olympii.

Clinton, odbornou verejnosťou považovaný za jedného z najvplyvnejších mužov v dejinách funku, dostal bratislavské obecenstvo do varu už úvodnými tónmi. Skutočnosť, že mu titul Krstný Otec tohto moderného mestského hudobného štýlu ("Godfather Of Funk") neprischol vôbec náhodou, potvrdil šesťdesiatpäťročný spevák autenticitou sugestívneho prejavu sprevádzanou nadšene prijímanými prívalmi energie zo strany publika. Neskrotné krivky tanečných rytmov pulzovali v symbióze s variabilnými funkovými výbojmi, kde z chvíľami nepokojnej hudobnej hmoty tryskali výkriky improvizácie. Návštevníci všetkých vekových kategórií sa tak mali možnosť na vlastnej koži presvedčiť, že Clinton podporovaný dvadsaťčlenným tímom v čele s uznávaným funkovým klávesákom Berniem Worrellom, má stále dostatok životnej inšpirácie, elánu a chuti, aby jeho umenie neznelo i s odstupom rokov nijako neokoralo.

Clinton, pre ktorého je funk DNA hip-hopu a rapu, ešte ako teenager založil skupinu The Parliaments, ktorá na scéne hitparád zabodovala v roku 1967 hitom I Wanna Testify. Začiatkom sedemdesiatych rokov z názvu zoskupenia odstránili písmeno S a Parliament boli na svete. V rovnakom čase zásluhou Clintona uzrela svetlo sveta kapela Funkadelic s legendárnymi skladbami Free Your Mind, Your Ass Will Follow, Maggott Brain a America Eats Itďs Young.

V osemdesiatych rokoch funkový velikán presedlal na sólovú dráhu. Vydal album pod názvom Computer Games, obsahujúci "vypalovák" Atomic Dog, vyprodukoval album Freaky Styley pre Red Hot Chili Peppers, podpísal zmluvu s labelom Princeďs Paisley Park a začal experimentovať s hip-hopom pod menom P-Funk. Jeho nenapodobiteľné beaty, loopy, groovy a sample sa následne objavili na albumoch mnohých umelcov.

George Clinton & Parliament/Funkadelic, od roku 1997 členovia clevelandskej Rock and Roll Hall Of Fame, majú zo Slovenska namierené do susedných Čiech na hudobný festival Colours of Ostrava, odkiaľ ich kroky ďalej povedú do Francúzska, Nemecka, Belgicka, Španielska, Švajčiarska, Talianska, Holandska, Írska a Veľkej Británie.