Žbirka priznáva únavu, no nie rezignáciu. Vychádza posmrtný album Mekyho

V známom svete cítiť melanchóliu.

Hudba Mira Žbirku bola desaťročia takou prirodzenou súčasťou tunajšieho priestoru, až to zvádzalo k predstave, že Meky tu bude stále a že bude k starým známym pesničkám naďalej dopĺňať nové.

Ten žbirkovský kolobeh však už zákonite nebude pokračovať tak ako doposiaľ. A pri počúvaní albumu Posledné veci to človeku príde ľúto.

Album práve vychádza a jeho predzvesťou bol singel Nejsi sám, ktorý naspieval Miro Žbirka so synom Davidom. David však v príbehu tohto CD zohral oveľa väčšiu úlohu. Práve otec a syn boli kľúčovými postavami Posledných vecí.

Oplatí sa do toho pustiť

Singel Nejsi sám nie je pre vyznenie tohto albumu určujúci. Je to chytľavá, melodická, dynamická a povzbudivá otváracia pesnička, no po nej sa ešte udeje všeličo. A oplatí sa do toho pustiť.