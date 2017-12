V Leviciach bude umelecký workshop Gilotína

10. júl 2005 o 13:44 SITA

BRATISLAVA/LEVICE 10. júla (SITA) - Pre hercov a umelcov týždeň vzdelávania, pre obyvateľov levického regiónu spestrenie letných večerov divadelnými predstaveniami a koncertmi v ruinách hradu. To by mal priniesť herecký workshop Gilotína, ktorý sa začne vo štvrtok na Levickom hrade. Tretí ročník akcie je zameraný na techniky pouličného divadla. Takmer tridsiatka umelcov sa pod vedením českých lektorov Petra Nůska a Petra Theimera zdokonalí v šermiarskom umení, v boji podľa rytierov, mušketierov, lupičov i pirátov, naučia sa chodiť na chodúľoch, chrliť oheň či žonglovať. "Výsledky týždňového workshopu predstavia 21. júla vo večerných hodinách v exteriéroch alebo interiéroch hradu, závisí to od počasia," uviedla pre agentúru SITA Iveta Jurčová, riaditeľka občianskeho združenia Pôtoň, ktoré akciu organizuje.

Pre účastníkov workshopu i obyvateľov Levíc a celého regiónu sú pripravené štyri sprievodné podujatia. Vo štvrtok večer ich v židovskej synagóge odštartuje nezávislý súbor Divadlo Pôtoň predstavením Dve slová Belisy Súmračnej... Príbeh Evy Luny. V severozápadnej bašte Levického hradu sa 16. júla zahrá amatérsky súbor z Levíc Celkom malé divadlo hru Návšteva mladej dámy, 19. júla na nádvorí hradu vystúpi skupina Zvuky a dym. V synagóge 20. júla predstaví bratislavské zoskupenie Aktivnagruppa umeleckú inštaláciu Kinderreich.