Keď je v business class, vidí, ako sa mení na snoba. Režiséra Östlunda bavia boháči

Jeho film je delikatesa napriek dlhej scéne s vracaním a hnačkou.

CANNES. Nie je chudobný a môže si dovoliť aj drahé reštaurácie, no predsa mal švédsky režisér Ruben Östlund problém s tým, aby každú večeru so svojou priateľkou platil on.

Krátko na to, ako sa zoznámili, ju zobral do Cannes - vraj aby zapôsobil.

Vzal na seba prvý účet, potom druhý a s rastúcou nevôľou aj tretí. Keď videl, že to pre ňu začína byť automatické, romantická nálada ho prešla a podráždene sa spýtal: nezaplatíš raz večeru aj ty?

Výstup pred čašníkom a hádka, pri ktorej sa ohadzovali päťdesiateurovou bankovou, napokon ukončili ťažkým, ale úprimným rozhovorom o tom, čo jeden aj druhý potrebujú, aby sa vo vzťahu cítili dobre, komfortne a nezneužívaní.

Iným slovom: rovnocenní.

S mamou komunistkou to nebolo ľahké

Östlund túto epizódu zrekonštruoval takmer jedna k jednej vo svojom novom filme Trojuholník smútku (Triangle of Sadness), s ktorým súťaží na festivale v Cannes.

Je to presne ten film, na ktorý sa v Cannes úporne čaká. Originálny, drzý, vtipný. Taký, pri ktorom publikum okamžite vie, že mu servírujú niečo výnimočné.

Ani dlhá scéna z gala večery na luxusnom parníku, kde skupina boháčov pod vplyvom búrky a rozbúreného mora nezastaviteľne vracia a upcháva záchod hnačkou, sa vôbec nevylučuje s tým, že je to delikatesa.