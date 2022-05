Juraj Hradský: Zo Štefánky si aj Tiso mohol vypočuť správy rádia Londýn

Autor literatúry faktu.

Juraj Hradský je známy predovšetkým ako autor literatúry faktu. Zameriava sa na genézu historických udalostí a opisov jednotlivých miest. Pochádza z Cífera a je zberateľom historických zbraní. Mnohé knihy si sám ilustroval. Napísal už vyše dvadsiatky kníh a je tiež autorom návrhov zbraní pre Čestnú stráž prezidenta SR.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ste nielen autor, ale aj výtvarník. Niektoré odborné publikácie ste si aj sám ilustrovali. Čo vás viac napĺňa – výtvarná práca, písanie či fáza, ktorá im predchádza – štúdium a zber materiálov potrebných na ich vytvorenie?

Všetko sa to odohráva vo vzájomnej symbióze. Príde nápad, myšlienka – v prípade výtvarnej inšpirácie je to jednoduchšie, stačí kus papiera, ceruza, sadnete si a rozvíjate svoju myšlienku nanečisto a potom už volíte techniku, podklad a ... idete.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Daniela Ostatníková: U každého dieťaťa sa autizmus môže prejaviť inak Čítajte

Pri odborných publikáciách sa k realizácii dostávate zložitejším spôsobom. V mojom prípade to boli knihy zaraďované do priečinka – literatúra faktu – história, historické chladné zbrane a vojenská história do roku 1918.

Tu treba mať určité vedomosti z odboru, do ktorého sa chystáte zabŕdnuť. Znalosti historického obdobia, jednotlivých typov chladných zbraní, ktoré sa používali, príbehy a zaujímavosti, súboje, ktorých boli jednotlivé typy zbraní aktérmi.

Čiže nie iba spísať „technokratické dielko“, ktoré síce bude obsahovať všetky potrebné technické informácie o danej zbrani, ale – ak text neobohatíte o príbeh, stane sa čitateľným iba pre odborníkov a znalcov, obyčajného čitateľa k nemu nepritiahnete.

Najprácnejšou a najdlhšie trvajúcou etapou je sústreďovanie materiálu, či už z knižníc, archívov, internetu, rozhovory s pamätníkmi a znalcami v odbore, zberateľmi a následná selekcia informácií. Keď už máte všetko pokope, prichádza samotná práca na knihe. A to je tá najpríjemnejšia stránka celého procesu – tvorba konečného textu.

Napísali ste už vyše dvadsiatky kníh mapujúcich historické súvislosti niektorých miest. Opakovane ste sa vrátili k Rusovciam a písali ste aj o Čunove či Jarovciach. Ktoré bratislavské mestské časti ste takto spracovali?

Ku knihám mapujúcim históriu mestských častí Bratislavy som sa dostal okľukou. Vo vydavateľstve Marenčin PT vznikla edícia Bratislava Pressburg, v ktorej vychádzali knihy opisujúce všetko, čo súviselo s históriou nášho hlavného mesta.

Juraj Hradský, Lucia Lackovičová a Andrej Gogola (jeden zo súčasných prevádzkovateľov Štefánky). (zdroj: FOTO: ARCHÍV J.H.)

Dostal som ponuku na vydanie knihy Napoleon a Bratislava 1805 – 1809 a neskôr na knihu Bratislavskí majstri kati. Blížilo sa 800. výročie prvej písomnej zmienky o obci Rusovce, a tak sme sa s kolegom archivárom dohovorili, že napíšeme históriu Rusoviec až do roku 1948.

Kniha vyšla a následne – zasa k 800. výročiu prvej písomnej zmienky vznikla kniha o histórii obce Jarovce. Nasledovala história obce Čunovo, no a potom to už išlo jedno za druhým.

História Lamača, na ktorú nadväzovala kniha o významnej historickej udalosti Bitka pri Lamači z roku 1866. Krásna bola práca o histórii mestskej časti Dúbravka a medzi tým, akoby na odľahčenie či vydýchnutie si vychádzali ďalšie knižky.