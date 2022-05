Nie je to pixarovka ani disneyovka. Slovenská 3D rozprávka otvára aj rodinné problémy detí

Do kín sa blíži Tvojazem, Peter Budinský ho tvoril jedenásť rokov.

Dej jeho filmu je trochu iný ako pri klasických pixarovských či disneyovských rozprávkach. Otvára aj témy, ktoré nie sú úplne príjemné – ako napríklad rozvod rodičov. A pracuje aj so strachom. Ale ani o dobrodružstvo nie je núdza v novom slovenskom animovanom 3D filme Tvojazem.

Aj jeho tvorca je sám dobrodruh. Zaumienil si totiž nakrútiť celovečerný animovaný film pre deti. Na Slovensku to rozhodne nie je bežná vec.

„Nikto tu také filmy nevyrábal, takže sme sa často popálili a učili sa na vlastných chybách. Pred jedenástimi rokmi, keď som začal nad týmto projektom premýšľať, by som azda ani nepovedal, že sa to podarí,“ hovorí PETER BUDINSKÝ.

Ako ste nabrali odvahu urobiť na Slovensku celovečerný animovaný film pre deti a poslať ho do konkurencie zahraničných štúdiových projektov?

Počas štúdia na Vysokej škole múzických umení som robil krátke animované filmy, ktoré síce boli festivalovo úspešné, ale ich publikum bolo extrémne malé, najmä pri filmoch pre dospelých.

Keď som dostal príležitosť urobiť dlhometrážny film, hovoril som si, že síce na ňom budem robiť oveľa dlhšie ako na krátkom projekte, ale jeho divácky zásah bude oveľa širší, pretože sa dostane do kín, a nielen ako predfilm.

Zo zahraničnej konkurencie ste obavu nemali?

Svetová konkurencia v oblasti detskej animovanej tvorby je naozaj obrovská. Lenže pokiaľ všetky okolité krajiny dlhometrážne animované filmy produkujú, malo by to urobiť aj Slovensko. Treba u nás rozhýbať priemysel, aby sme mali know-how aj v tomto odvetví.

Pre mňa to bola výzva a bolo to, samozrejme, náročné. Nikto tu také veci nevyrábal, takže sme sa často popálili a učili sa na vlastných chybách. Teraz sa však tešíme, že ideme do kín. Pred jedenástimi rokmi, keď som začal nad celovečerným animovaným projektom premýšľať, by som azda ani nepovedal, že sa to podarí.

Ako ste nad filmom uvažovali, aby sa v konkurencii iných nestratil?