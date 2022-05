Návrhár Boris Hanečka: Keď cítim fanatizmus, štartuje sa vo mne bojovnosť

Uniformnosť pre neho nemá dušu.

Vyrastal v Stupave počas socializmu a už ako dieťa vnímal rozdiel medzi prepracovaným kovaním na stupavskom kaštieli a brizolitovými omietkami socialistických domov. Jedno ho inšpirovalo, druhé podľa neho nemalo príbeh.

„Nelichotivá bola aj vtedajšia móda, ktorá robila hrubé členky, hrubé kolená. Využívala hrubé materiály, zemité farby. Nemalo to esprit ani šmrnc. A nehovorím len o móde, ale aj o kultúre bývania,“ myslí si módny návrhár BORIS HANEČKA.

Časy, keď všetci žili v uniformnom štýle, pre neho nemali dušu. A nechápe hlasy, ktoré hovoria, že za socializmu bolo lepšie.

Nemá rád bigotnosť, ani fanatizmus. "Vtedy sa správam úplne inak. Naštartuje sa vo mne bojovnosť," hovorí.

V čase rozhovoru dokončoval prácu na kostýmoch pre baletnú inscenáciu v Slovenskom národnom divadle - Fashion Ballet ´22. Choreografia aj hudba vznikali počas tvorby odevu. "Mali sme autorskú slobodu, priestor aj čas. Navyše to bol aj experiment."

V čase, keď sa rozprávame, vrcholia prípravy na premiéru baletnej inscenácie, kde ste spolu s návrhármi Pavlom Dendisom, Lukášom Krnáčom a Martinom Hrčom pripravovali kostýmy. Ste vyčerpaný?

Áno, som, ale je to také iné vyčerpanie, veľmi radostné, ako pred každou prehliadkou. Tento projekt volám „prehliadka o dvoch modeloch“. Cítim sa však, ako keby som urobil štyridsať modelov.

Prečo je vytvoriť dva modely na baletné predstavenie rovnako náročné ako urobiť štyridsať modelov na módnu prehliadku?

Pretože som si to tak zvolil. S choreografom Lukášom Timuľakom sme si povedali, že budeme mať dva modely a ja som to bral ako zadanie. Pritom je to veľmi ťažké zadanie. Predstavenie má trinásť, štrnásť minút.

Niečo iné je, ak sa mení scéna a na javisku prúdi tok vizuálnych informácií, ale úplne iné je, keď je na pódiu stále len jeden model. Musí sa nejakým spôsobom vyvíjať, musí prinášať príbeh. Modely musia byť zaujímavé z rôznych strán a aj v pohybe. Skĺbiť to je náročné. Nezáleží teda na kvantite.

Model má na sebe sólistka baletu SND Olga Chelpanova. V istom momente ju časť kostýmu uzavrie ako taká kukla. Ako vznikala táto myšlienka?