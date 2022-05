Barbora a Peter Budinskí: Vejúce vlasy divák nepostrehne, ale cíti, že film funguje

Do slovenských kín prichádza na domáce slovenské nevídaný projekt – celovečerný animovaný film Tvojazem. Pracovali na ňom stovky ľudí rôznych národností.

„V bruselskom štúdiu bolo zaujímavé počuť Venezuelčana baviť sa s kolegom z Belgicka o Petržalke. Teraz už všetci vedia, že existuje, hoci tam nikto z nich nebol,“ spomína režisér PETER BUDINSKÝ.

Článok pokračuje pod video reklamou

Spolu s producentkou BARBOROU BUDINSKOU vysvetľuje, ako sa z Bratislavy dalo koordinovať niekoľko medzinárodných tímov v rôznych krajinách, aj prečo záleží na takých detailoch, ako sú vejúce vlasy hlavného hrdinu.

Hlavný hrdina vášho filmu je jedenásťročný Riki. Čo ho v príbehu čaká?

Barbora Budinská: Riki sa vyberie na cestu a dostane sa do zázračného sveta, ktorý sa volá Tvojazem. Tam stretne nových kamarátov, každý mu niečo dá a niečo zoberie. Vďaka nim príde na to, prečo je Tvojazem ohrozená, zachráni ju, čím zachráni aj sám seba.

Peter Budinský: Rikiho čaká hlavne veľké dobrodružstvo. V príbehu sa vyrovnáva s konkrétnou životnou situáciou po svojom. Pomocou vlastnej fantázie.

Na vzniku filmu sa podieľali tri krajiny. Koľko ľudí je za projektom?

PB: Záverečné titulky so všetkými členmi tímu trvajú štyri minúty.

BB: Bolo to viac ako 450 tvorcov a členov štábu. Film je koprodukciou Slovenska, Česka a Belgicka. V tímoch jednotlivých krajín však pracovali ľudia rôznych národností. Na Slovensku sme mali výtvarníkov Slovákov, Čechov a jedného Íra. V českom tíme boli Slováci, Ukrajinka a Bulhar.

V Belgicku to bolo tiež pestré. Supervízor layoutu je z Venezuely, supervízor finalizácie Švajčiar, jeden z našich vedúcich výroby je čiastočne Talian a čiastočne Belgičan. V tíme je tiež niekoľko Francúzov.

Prejavila sa tá pestrá zostava na výsledku?

PB: Tým, že do projektu vstúpili zahraniční scenáristi, príbeh získal iný rozmer, ktorý u nás možno až tak necítime, lebo žijeme v rovnakom prostredí a nemáme odstup. Aj práca s výtvarníkmi z rôznych krajín bola obohacujúca.

Belgický kolega napríklad robil výtvarné návrhy Petržalky, v ktorej sa odohráva časť príbehu. Opisoval som mu, ako má vyzerať, a on vždy priniesol svoj nápad. Najprv som sa pobavil: Takto nie, to je úplná hlúposť. Potom som sa zamyslel a povedal si: A prečo nie?

Kolega nikdy nevidel naše plechové vyklápacie kontajnery, takže smetiaky vyzerajú vo filme inak. Takisto svetelné vypínače – v Belgicku sú menšie ako u nás. Možno sú to maličkosti, ale do filmu prinesú trochu nadhľadu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Producent Bez servítky Tomáš Eibner: Lopáriky od nula po päť som poschovával Čítajte

Ako to nakoniec dopadlo s Petržalkou?

PB: Toľko som o nej rozprával, až sa všetci to slovo naučili. V bruselskom štúdiu bolo zaujímavé počuť Venezuelčana baviť sa s kolegom z Belgicka o Petržalke. Teraz už všetci vedia, že existuje, hoci tam nikto z nich nebol.

BB: Mojou snahou pritom paradoxne bolo, aby nešlo o Petržalku. Malo to byť jednoducho sídlisko, ktoré môže byť hocikde. Napriek tomu sme skĺzli k tomu, že je to Petržalka úplne všade. (smiech)

PB: Ale ja som chcel, aby to bola Petržalka!

Na príbehu postupne pracovalo až šesť scenáristov a scenáristiek vrátane vás dvoch. Prečo?

BB: Projekt prechádzal rôznymi štádiami a v každom sme sa dostali do bodu, kedy sme sa potrebovali posunúť ďalej. Scenárista, ktorý na príbehu v tej chvíli pracoval, už posun nevedel nájsť, prípadne my sme nemali pocit, že to má zmysel. Preto sme danú verziu príbehu ukončili a prišli s novým návrhom alebo novým scenáristom.

Všetkých šesť scenáristov bolo dôležitých, každý priniesol niečo, čo príbeh posunulo, a zanechal v ňom svoj kúsok. Film nakoniec vznikol podľa verzie, ktorú napísala Katarzyna Gondek z Poľska, ale aj ona nadviazala na svojich predchodcov.

Povedali ste, že film pre vás znamenal 4324 dní čistej radosti z práce.