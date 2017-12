Vysokoškolský umelecký súbor propaguje slovenské tradície

10. júl 2005 o 19:21 SITA

BRATISLAVA 10. júla (SITA) - Vysokoškolský umelecký súbor Technik prezentuje slovenské tradície pred zahraničnými návštevníkmi Bratislavy v programe, v ktorom každú stredu v hoteli Kyjev predvádza zostrih tancov a piesní od východného až po západné Slovensko. Podľa manažérky projektu prezentácie Dany Kurillovej je však táto aktivita zatiaľ málo propagovaná a návštevnosť nie je taká, akú by si tento program zaslúžil. "Snažili sme sa to spropagovať aj cez cestovky či sprievodcov, no spolupráca s nimi zatiaľ nie je podľa našich predstáv," podotkla. O predstaveniach vedia podľa nej preto väčšinou iba tí hostia, ktorí sú v hoteli ubytovaní, alebo sa o vystúpení dozvedeli cez Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. "Keď však už prídu, sú úplne nadšení," zdôraznila. Program je moderovaný v anglickom a nemeckom jazyku. Ako dodala, ponuku chcú rozšíriť a k súboru Technik by mal pribudnúť aj ďalší bratislavský súbor.