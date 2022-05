Režisér Jonáš Karásek: V Japonsku je človek naozaj stratený v preklade

Remake seriálu som odmietol, hovorí v rubrike Film života TV OKO/TV SVET.

Má rád filmy, ktoré vychádzajú zo špecifík istého prostredia a divák ho pomocou nich nasaje. Preto zaznáva remaky, ktoré tie špecifiká ničia, preto miluje film Stratené v preklade. Režisér Amnestií a Kandidáta Jonáš Karásek dokončuje film Invalid.

Ktorý film je najlepší a najviac vás ovplyvnil?

Na prvom mieste mám veľa filmov. Od detstva mám rád westerny ako Vtedy na západe, Dobrý zlý a škaredý, Sedem statočných, aj by som si rád raz nejaký natočil, ale skôr nejaký úlet v štýle Limonádový Joe, ktorý je tiež môj obľúbený, ako skoro všetko od Lipského.

Milujem film Pulp Fiction, plný popkultúrnych odkazov, úžasnej hudby, kultových dialógov a hercov. Je zaujímavý hlavne svojím nelineárnym rozprávaním.

Ak by som však mal vybrať len jeden film, ktorý ma ovplyvnil, tak je to Stratené v preklade od Sofie Coppoly.

Mám rád Japonsko, bol som tam niekoľkokrát, mám veľa japonských kamarátov a zažíval som podobné veci, ako sú v tom filme. Všetko je tam iné a inak sa pozerá na veci, takže človek je tam naozaj stratený, ako v tom filme. Veľmi sa mi páči aj jeho absurdný humor, zároveň je aj láskavý aj rôznorodý aj šialený, čo zas vychádza zo stretu dvoch kultúr.

O fantastickej hudbe a hereckých výkonoch nehovoriac. Tento film som prvýkrát videl v kine v Sydney obklopený japonskými spolužiakmi.

Chceli by ste z nejakého filmu urobiť remake?

Môj obľúbený remake je Sedem statočných, zase pôvodne Japonsko, kde sa to zaujímavo posunulo z jednej kultúry do inej a všetky veci tam fungujú. Ale to je asi jediný remake, lebo inak je to niečo, čo až zaznávam.