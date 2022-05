Zomrel člen britskej skupiny Depeche Mode Andy Fletcher

Zakladajúci člen skupiny zomrel vo veku 60 rokov.

LONDÝN. Vo veku 60 rokov zomrel vo štvrtok britský hudobník Andy Fletcher, zakladajúci člen skupiny Depeche Mode.

Formácia jeho úmrtie potvrdila na sociálnych sieťach, informuje denník The Guardian.

"Sme šokovaní a plní zdrvujúceho smútku z predčasného odchodu nášho drahého kamaráta, člena rodiny a kolegu z kapely Andyho "Fletcha" Fletchera," napísala skupina vo vyhlásení.

"Fletch mal skutočne zlaté srdce a vždy tu bol, keď ste potrebovali podporu, porozprávať sa, zasmiať sa alebo si dať studenú pintu. Súcitíme s jeho rodinou a prosíme vás, aby ste na nich mysleli a rešpektovali ich súkromie v tejto ťažkej dobe," dodali ostatní členovia kapely.

Fletcher sa narodil v roku 1961 v Nottinghame a presťahoval sa do Basildonu, kde koncom 70. rokov založil spolu s Martinom Goreom a Vinceom Clarkeom skupinu Composition of Sound.

Po prijatí speváka Davida Gahana sa premenovali na Depeche Mode a kvarteto sa preslávilo hitmi ako New Life alebo Just Can't Get Enough.

Po odchode Clarka, ktorý založil Yazoo a potom Erasure, sa Gore stal hlavným skladateľom a kapela zaznamenala na prelome 80. a 90. rokov obrovský medzinárodný úspech s piesňami Personal Jesus, Enjoy the Silence a I Feel You.

V roku 2020 bola kapela uvedená do Rekonrolovej siene slávy.