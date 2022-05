Vo veku 67 rokov zomrel herec Ray Liotta známy z filmu Mafiáni

Liotta nakrúcal film v Dominikánskej republike a ráno sa už nezobudil.

BRATISLAVA. Vo veku 67 rokov zomrel herec Ray Liotta, známy najmä ako Henry Hill z kriminálnej drámy Mafiáni (1990) alebo Shoeless Joe Jackson zo snímky Ihrisko snov (1989).

Liottova mediálna zástupkyňa Jen Allen informovala, že herec nakrúcal v Dominikánskej republike nový film a vo štvrtok ráno sa už nezobudil.

Rodák z Newarku v New Jersey prišiel na svet v roku 1954 a vo veku šesť mesiacov si ho zo sirotinca adoptovali miestna úradníčka a majiteľ obchodu s autosúčiastkami.

Liotta vždy predpokladal, že je skôr Talian. Keď však neskôr pátral po svojich biologických rodičoch, zistil, že je v skutočnosti Škót.

I keď vyrastal skôr so zameraním na športy, nakoniec sa dostal k divadlu a toto zameranie si vybral aj na University of Miami.

Prvú väčšiu rolu stvárnil vo filme Divoký víkend (1986), ktorý mu vyniesol aj nomináciu na Zlatý glóbus.

Okrem už spomenutých titulov si zahral aj vo filmoch Článok 99 (1992), Hlasy anjelov (2000), Kokaín (2001), Hannibal (2001), John Q (2002), Narkotiká (2002), Identita (2003), Revolver (2005), Zabiť eso (2006), Vzbura v Seattli (2007), Sin City: Ženská, pre ktorú by som vraždil (2014), Pomsta Zelených drakov (2014), Kill the Messenger (2014), Go with Me (2015) alebo Marriage Story (2019).