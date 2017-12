Kontroverzný spevák Mikla sa na Domaši poriadne "odviazal"

Bratislava 10. júla (TASR) - Kontroverzný spevák Robo Mikla to raz opäť roztočil na plné obrátky a poriadne sa odviazal.

10. júl 2005 o 21:55 TASR

V sobotu v noci vystupoval na hudobnom festivale Orange Summer Domaša 2005, kam už prišiel popoludní vo "veselej" nálade. Kým si podaktorí prítomní navliekali kvôli silnému dažďu a blatu nepremokavé gumáky, Robo sa vo VIP zóne pohyboval bosý a do pol pása vyzlečený. V ruke mu pritom nechýbala cigareta a väčšinou i fľaška piva. Večer si potom neplánovane prišiel zaspievať s Ivanom Táslerom Exotiku, a keď v nočných hodinách vystupoval Tomáš Bezdeda, Mikla sa rozhodol, že ani on nemôže na javisku chýbať. Tomáš tak stihol odspievať sám na pódiu len jednu pesničku a niekoľko ďalších taktov. Pri ostatných pesničkách mu už väčšinou robil "svojskú" spoločnosť Robo, ktorý po odchode Bezdedu z javiska pokračoval v "ťažení" so skupinou Projekt Náhoda. Hneď v úvode vyhlásil: "Má tu niekto morálny problém s našimi pesničkami? Tak nech ide do ..., lebo my na to ......" Potom si od prítomných fanúšikov vypýtal pivo a jeho svojská šou, ktorú podaktorí schvaľujú, iní zase odcudzujú, pokračovala nielen divokou muzikou s ešte divokejšími textami, ale i vyzliekacou scénou a'la Mikla.