Veľká divadelná prespávačka v SND: Aká bude noc v Národnom?

S Nebojsom sa nikto nebude báť.

Autorka je PR manažérka SND

Pamätáte sa ešte na časy, keď prespať hocikde inde, len nie vo svojej posteli, bolo najväčšie dobrodružstvo? Hoci by to malo byť len u kamarátov susedov, v stane na záhrade alebo v tábore, všetko sa rátalo.

Článok pokračuje pod video reklamou

A o to viac, keď bolo treba zbaliť karimatku a spacák. To už zaváňalo naozajstnou divočinou!

A čo tak noc v divadle? Ale nie v hocijakom, v Národnom. V Slovenskom národnom divadle.

Myslíme to vážne, pošlite svoje deti na Veľkú divadelnú prespávačku do Slovenského národného divadla, ktorú sme si pre ne pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa detí už 3. júna. Nebojte sa, spolu s Nebojsom sa u nás nikto báť nebude!

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/O77VMXH_-eE

Čo sa chystá?

Tretieho júna bude mať v Činohre SND predpremiéru nová rozprávka Nebojsa. Novinka pre deti z pera majstra detskej literatúry Ľubomíra Feldeka spája do pútavého celku niekoľko známych rozprávok.

Pod zasneženými končiarmi Tatier sa stretnete s Cisárom a jeho novými šatami, za ktoré ho neminie oprávnený výsmech ľudu, no tiež s princeznou na hrášku či so zákernou a prefíkanou Strigou macochou.

Tá rôznymi výmyslami trápi nielen svoju nevlastnú dcéru Marušku, keď sa od čarovného Zrkadla dozvie pravdu. A tou pravdou je, že nie ona, lež jej nevlastná dcéra je najkrajšou ženou na svete.

Tak ako samotný príbeh, odvážni a smelí sú rovnako Nebojsa, ktorý nevie, čo je strach, aj Maruška, ktorá sa nebojí v januári ísť na jahody či po fialky. A okrem vynachádzavosti ich časom spojí láska, ktorá prekoná aj tie najtemnejšie hory.

Na to sa však najprv Nebojsa musí vydať z domu, aby zistil, čo to vlastne ten strach je a na čo je dobrý.

Rozprávka Nebojsa z pera Ľubomíra Feldeka bude mať v Činohre SNd premiéru 4. júna (zdroj: Ctibor Bachratý)

Zažiť divadlo z inej stránky

V kapacitne limitovanej ponuke si spolu so vstupenkou na predpremiéru Nebojsu mohli rodičia pre svoje deti zakúpiť balíček Veľkej divadelnej prespávačky. Pre veľký záujem sa vstupenky na prespávačku vypredali do hodiny od spustenia predaja.

V balíčku prespávačky deti dostanú divadelný darček, po predstavení ich bude čakať stretnutie s hercami, večera, divadelný workshop, nočná prehliadka zákulisia divadla, rozprávka na dobrú noc v podaní známeho herca a samotné vzrušujúce prespanie v Slovenskom národnom divadle.

„Uvedomujeme si, že dva roky v pandémii mali najvýraznejší dopad na deti. Dlho nemohli chodiť ani do školy a už vôbec nie do divadla. Veľmi nám záleží, aby sa k nám do divadla vrátil aj detský divák a cestou dobrodružnej divadelnej prespávačky im chceme ukázať náš svet z trochu inej stránky,” hovorí o projekte riaditeľka komunikácie SND Barbora Šajgalíková.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mohli prísť bez obáv z predsudkov. V čom spočíva čaro projektu Divadlo pre všetky deti? Čítajte

„Chceme, aby videli a zažili rozdiel medzi rozprávkami na Netflixe, ktoré dva roky pozerali, a divadelnou rozprávkou na javisku. Chceme, aby zažili divadlo na vlastnej koži, aby videli, čo to znamená javisko, aby videli ako fungujú kulisy a scéna, ako vyzerá zákulisie a pri tom všetkom zažili dobrodružstvo noci v divadle,” dodáva.

Ráno budú pre deti pripravené raňajky, ranná rozcvička na baletnej sále aj rozospievanie opere.