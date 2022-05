Marián Varga? To bol mimozemšťan. Keď ste ho videli, žasli ste

V Skalici bude v sobotu spomienkový koncert na počesť skvelého muzikanta.

Bol to nevídaný zjav. Výzorom tiež, ale najmä svojím hudobným prejavom. Na záberoch z koncertu, kde sedí prikrčený za Hammondom a v kužeľoch svetla sa vinú motúzy dymu, vyzerá priam démonicky. To zostáva v pamäti. A ešte viac sa nedá zabudnúť, keď ho počujete. Keď počujete Mariána Vargu.

Zomrel pred piatimi rokmi, keď mal sedemdesiat. A v Skalici sa v sobotu uskutoční 70 + 5, spomienkový koncert na jeho počesť.

Od klasiky po bigbít a ďalej

Skalica bola jeho rodným mestom a podľa jeho priateľa Ladislava Snopka, ktorý spomienkový koncert organizuje, bola pre neho dôležitá, hoci do Bratislavy prišiel ešte ako dieťa. A bol ešte dieťa, keď začal chodiť aj na hodiny hudby k Jánovi Cikkerovi.

Netrvá však dlho a púšťa sa do vlastných kompozícií. Na konzervatórium nastupuje s náskokom pred ostatnými, no do jeho života vstupuje bigbít a Vargu strhávajú Prúdy.

Niekedy v tom období ho spoznáva aj Snopko. „Keď som počul prvý raz Hendrixa, bolo to pre mňa ako pristátie vesmírnej lode na zemeguli. Pri Mariánovi sa to zopakovalo. Pristál medzi nami mimozemšťan a od začiatku to bol v plnej miere ten istý Varga, ako po zvyšok svojej kariéry,“ spomína Snopko.

„Nikto nepochyboval o tom, že to je iný tvor ako my, pretože reaguje na podnety, ktorým by sme sa my bežní ľudia radi venovali, ale nemáme odvahu. Takže bol ako vodopád – vidíte ho a žasnete.“ A bol ako prúd vody, ktorý si niekedy nevedel dať rady ani sám so sebou.