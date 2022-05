Kľúč k víťazstvu: vyvolať v divákoch nevoľnosť a ak sa dá, urobiť to vtipne

Festival v Cannes má opäť švédskeho víťaza.

Režisér Ruben Östlund získal Zlatú palmu za film Triangle of Sadness. (Zdroj: TASR/AP)

Článok pokračuje pod video reklamou

CANNES. Po žiadnom filme sa tento rok nebučalo. Takže žiadnemu režisérovi sa nenaplnila čierna mora, že u prísneho publika, akým je festival v Cannes vychýrený, prepadne.

Pravdepodobne sa však žiadnemu z nich ani nenaplnil sen, že jeho film bude senzáciou alebo udalosťou roka.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zlatú palmu v Cannes získal film Triangle of Sadness švédskeho režiséra Östlunda Čítajte

Čakanie, že za dvanásť dní, čo festival trvá, sa musí v hlavnej súťaži objaviť niečo výnimočné, provokatívne alebo drzé, bolo tentoraz takmer úplne márne.

Vlaňajšie vzrušenie, ktoré priniesol Titane, sa nezopakovalo. Vtedy publikum nevedelo, čí má z projekcie odísť, alebo zostať. Nevídané explicitné násilie v úvodných scénach bolo síce neznesiteľné, pre viacerých divákov musela prísť sanitka.

No už v úvode sa dalo vytušiť, že by bolo chybou nevydržať do konca.

Je tu zakázané sa smiať?

Rozrušiť divákov sa tento rok podarilo len švédskemu režisérovi Rubenovi Östlundovi.