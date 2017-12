Divoška z Ukrajiny vzala svet útokom

Ruslana - Dance With The Wolves



Na-nay na-na-na, nay-na na-na-na

Na-na-na-na-na nay-na, nay-na na-na-na

You make me angry, you drive me crazy

The more I care for you the more I'm over you

You make me feel pain, you make me love in vain

The more I'm getting close the more I walk away

I want it back hey-hey, don't wait for me hey-hey

Hey this is it now, hey this is it now

I'm on a track hey-hey, don't look for me hey-hey

Hey this is it now, hey this is it now

I'm not gonna cry, I'll stay in the woods

When my heart is aching I'll dance with the wolves

I'm not gonna try to mess with my roots

When my heart is breaking I'll dance with the wolves

You think you know me, think you control me

The more you're feeling right, the more you're going wrong

Don't say you got me, you don't know anything about me

The more you make me weak the more I'm getting strong

My way

I want it back hey-hey, don't wait for me hey-hey

Hey this is it now, hey this is it now

I'm on a track hey-hey, don't look for me hey-hey

Hey this is it now, hey this is it now

I'm not gonna cry, I'll stay in the woods

When my heart is aching I'll dance with the wolves

I'm not gonna try to mess with my roots

When my heart is breaking I'll dance with the wolves

Na-nay na-na-na, nay-na na-na-na

Na-na-na-na-na nay-na, nay-na na-na-na

Na-nay na-na-na, nay-na na-na-na

Na-na-na-na-na nay-na, nay-na na-na-na

Hey, hey! Hey, hey, hey...

I'm not gonna cry, I'll stay in the woods

When my heart is aching I'll dance with the wolves

I'm not gonna try to mess with my roots

When my heart is breaking I'll dance with the wolves

Na-nay na-na-na, nay-na na-na-na

Na-na-na-na-na nay-na, nay-na na-na-na

Na-nay na-na-na, nay-na na-na-na

Na-na-na-na-na nay-na, nay-na na-na-na

Na-nay na-na-na, nay-na na-na-na

Na-na-na-na-na nay-na, nay-na na-na-na

Na-nay na-na-na, nay-na na-na-na

Na-na-na-na-na nay-na, nay-na na-na-na

Ruslana - Tanec s vlkmi



Na-nej, na-na-na, nej-na na-na-na

Na-na-na-na-na nej-na, nej-na na-na-na

Rozčuľuješ ma, privádzaš do zúrivosti.

Čím viac mi na tebe záleží, tým viac ľahostajniem.

Spôsobuješ mi bolesť, a to, že milujem márne,

čím sa viac približujem, tým viac odchádzam.

Chcem to späť, hej-hej, nečakaj na mňa hej-hej,

Hej, toto je to pravé, toto je to pravé,

Som na správnej ceste hej-hej, nehľadaj ma hej-hej,

hej, toto je to pravé, toto je to pravé.

Nebudem plakať, zostanem v lesoch,

keď ma bolí srdce, budem tancovať s vlkmi,

nebudem sa snažiť zahrávať so svojou podstatou,

keď mi puká srdce, budem tancovať s vlkmi.

Myslíš si, že ma poznáš, myslíš, že ma ovládaš,

čím viac sa cítiš v práve, tým viac sa mýliš.

Nehovor, že si ma dostal, nevieš o mne nič.

Čím viac ma robíš slabou, tým sa stávam silnejšou.

Moja cesta

Chcem to späť, hej-hej, nečakaj na mňa hej-hej,

Hej, toto je to pravé, toto je to pravé,

Som na správnej ceste hej-hej, nehľadaj ma hej-hej,

hej, toto je to pravé, toto je to pravé.

Nebudem plakať, zostanem v lesoch,

keď ma bolí srdce, budem tancovať s vlkmi,

nebudem sa snažiť zahrávať so svojou podstatou,

keď mi puká srdce, budem tancovať s vlkmi.

Na-nej, na-na-na, nej-na na-na-na

Na-na-na-na-na nej-na, nej-na na-na-na

Na-nej, na-na-na, nej-na na-na-na

Na-na-na-na-na nej-na, nej-na na-na-na

hej, hej! Hej, hej, hej....

Nebudem plakať, zostanem v lesoch,

keď ma bolí srdce, budem tancovať s vlkmi,

nebudem sa snažiť zahrávať so svojou podstatou,

keď mi puká srdce, budem tancovať s vlkmi.

Na-nej, na-na-na, nej-na na-na-na

Na-na-na-na-na nej-na, nej-na na-na-na

Na-nej, na-na-na, nej-na na-na-na

Na-na-na-na-na nej-na, nej-na na-na-na

Na-nej, na-na-na, nej-na na-na-na

Na-na-na-na-na nej-na, nej-na na-na-na

Na-nej, na-na-na, nej-na na-na-na

Na-na-na-na-na nej-na, nej-na na-na-na