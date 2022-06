Marko Igonda: Strach a peniaze nemám. Istota národných divadiel by ma zabila

Nedá sa o ňom povedať, že by obsedel na jednom mieste a tešil sa z dosiahnutého. Jeho životopis je plný dramatických obratov.

„Potrebujem sa dostať za roh, lebo len tak môžem zbadať nové dvere. Len treba urobiť krok, často aj proti sebe a svojmu bytiu. Ale v drvivej väčšine tie dvere za rohom odhalím,“ hovorí MARKO IGONDA.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tým krokom za roh je pre neho teraz divadlo. Sedem rokov len nakrúcal filmy po svete, teraz si užíva zájazdové divadlá, organizuje Dračie dni a chystá sa režírovať vlastnú hru.

Predtým však prichádza do kín ako herec v rozprávke Zakliata jaskyňa.

Vaša postava soliara Buchvalda je v Zakliatej jaskyni nositeľom dobra. Je dobro ťažké?

Áno, musí ho to páliť a musí ho to bolieť. Lebo, ako sa hovorí, keď je na zemi raj, očakávaj peklo. Nosenie dobra, to sa mi páči! (smiech) Ono to je skôr tak, že veci, za ktoré Buchvald bojuje, sú dobré. Robí v soľnej bani, v ktorej sa stará aj o rubíny, a o jeho dcéry majú záujem princovia. No zrazu sa vymení vedenie a všetko sa začne diať inak.

Je ťažšie hrať nositeľa dobra ako zápornú postavu?

Nie je. Vždy ide o konkrétne situácie a tie v tejto rozprávke nie sú napísané prvoplánovo. Mohol som viesť plnohodnotný boj so zlom. O to viac, že som mal dobrého protihráča, akým bol herec Karel Dobrý.

Toto je po Cypriánovi, Miluj ma alebo odíď a Svini už štvrtý film, ktorý robíte s Marianou Čengel Solčanskou. Čím to je?

Už som to niekde hovoril, že ona má ako režisérka istú predstavu o slovenskom filme, ja mám ako herec istú svoju predstavu a dobre sa dopĺňame, dôverujeme si. Tým, že sme spolu už urobili toľko silných filmov, viem, ako chce ona ťahať príbeh, a ona vie, ako sa ja hlboko dokážem ponoriť.

Takže už pri čítaní textu viem na nejakých päťdesiat percent, čo odo mňa bude chcieť. Potom prídeme na pľac a môžeme tvoriť tých ďalších päťdesiat, ísť oveľa hlbšie, podávať myšlienky, ktoré by inak trvalo mesiace nájsť, či tam vôbec sú.

Hovorili ste, že ako herec máte istú predstavu o slovenskom filme. Akú?

To je na dlho, ale môžem vám to povedať veľmi jednoducho. Ja hrám, ako žijem, a žijem, ako hrám. Samozrejme, nie je to tak, že keď hrám vraha, tak musím zabíjať. Hovoríme o prístupe k postave.

Či s Lutherom, či s Marianou, snažíme sa tému absolútne obnažiť, vydolovať ju ako Michelangelo z kameňa. Takto to cítim a verím, že raz urobím aj svoj film. Zatiaľ mi vyhovuje, že môžem napĺňať myšlienky režisérov, ktorí vo mňa veria a ja verím v nich.

Museli ste sa pre túto či inú filmovú rolu naučiť niečo nové?

Pre dobové príbehy sa veľa naučíte už na škole: jazdy na koňoch, meče, rezné zbrane. No keď som hral napríklad kováča, tak som chcel kovať naozaj.

Naučili ste sa kovať?

Mám k remeslu veľmi blízko, som vyučený reštaurátor-štukatér, pracovať rukami nemám problém, viem si urobiť úplne všetko. Keď je niečo veľmi špecifické, tak sa to doučím. To je normálna príprava herca.

Kde teraz viac pracujete – v Česku alebo na Slovensku?

Nemám pomenovaný priestor. Na začiatku kariéry som si povedal, že chcem budovať svoje meno. Preto som aj odišiel z národného, nechcem byť v stálom súbore, chcem spoznávať a stretávať stále novú energiu a k tomu patrí aj nový priestor. Preto nakrúcam všade možne po Európe a bohvie, kde sa zastavím.

Váš životopis je plný zmien. Vyučili ste sa za štukatéra, potom ste sa dali na herectvo, boli ste v SND, potom ste odišli do Prahy. Chápem to dobre, že sa to u vás pomaly zbiera, potom jedného dňa urobíte rez a idete inam?