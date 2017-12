Britney Spersová má finančné problémy

BRATISLAVA 11. júla (SITA) - Britney Spearsová je bez peňazí. Človek by si pomyslel, že táto 23- ročná speváčka sa topí v peniazoch a vedie luxusný život, v ktorom už nemusí pohnúť ani prstom. Podľa správ ...

11. júl 2005 o 10:12 SITA

BRATISLAVA 11. júla (SITA) - Britney Spearsová je bez peňazí. Človek by si pomyslel, že táto 23- ročná speváčka sa topí v peniazoch a vedie luxusný život, v ktorom už nemusí pohnúť ani prstom. Podľa správ New York Post je však realita iná. Britney potrebuje peniaze. Dôvodom je jej životný štýl a kúpa nehnuteľnosti v Malibu, ktorá stála v prepočte 227 miliónov Sk. Preto plánuje vydať nový album. Ako ďalej New York Post uviedol, sama prehlásila: "Potrebujeme peniaze na dom. Peniaze sa už nehrnú tak ako kedysi. Čo by ste povedali na nový album?" Speváčka sa do domu plánuje nasťahovať po dokončení prestavby a spolu s manželom Kevinom Federlineom tam chcú spoločne vychovať ich dieťa.