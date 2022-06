Bola to katastrofa. Nič obetiam násilia neuškodí viac, vraví o súde s Deppom a Heard hnutie MeToo

Nič obetiam násilia neuškodí viac, myslí si organizácia.

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Svet nevidel, ako Johnny Depp prijal verdikt poroty, ktorá rozhodovala o jeho súdnom spore s bývalou manželkou Amber Heard. Bol vtedy v Anglicku a sedel v krčme.

Ale videl, ako naň zareagovala ona: vypočula si ho so sklonenou hlavou a so smutným výrazom v tvári.

Porota dala za pravdu jemu. Uznala, že Amber Heard ho so zlým úmyslom ohovárala a zničila mu tak nielen kariéru, ale aj šesť rokov života.

Herečka výsledok prezentovala nielen ako zlú správu pre seba, ale aj ako zlú správu pre ženy, ktoré zažili domáce násilie a rozhodli sa o ňom prehovoriť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Depp sa rozsudok dozvedel v krčme. Zvíťazil, ale v jednom bode klamal aj jeho právnik Čítajte

"Som zdrvená, že ani hora dôkazov nestačila na to, aby som čelila neprimeranej moci a vplyvu môjho manžela,“ povedala.

"Ešte viac ma zarmucuje, čo tento rozsudok bude znamenať pre iné ženy. Vracia nás to do čias, keď žena, ktorá prehovorila, mohla byť verejne zahanbená a ponížená. Škodí to odhodlaniu, že násilie páchané na ženách by sa malo brať vážne."

Vyrozprávala príbeh zneužitých žien. Nebol však jej