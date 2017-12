Oliver Stone natočí film o WTC

11. júl 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 11. júla (SITA/AP) - Takmer štyri roky po tragédii vo Svetovom obchodnom centre v New Yorku sa oscarový režisér Oliver Stone rozhodol, že nakrúti film o dvoch policajtoch uväznených v dvojičkách 11. septembra 2001. Nicolas Cage, ktorý získal Oscara za film Leaving Las Vegas, si zahrá hlavnú úlohu policajného seržanta Johna McLoughlina, ktorý sa so svojím kolegom Williamom J. Jimenom zúčastnil pri záchranných prácach. Podľa produkčnej spoločnosti Paramount Pictures by mal byť film hotový na budúci rok. "Je to práca kolektívneho vedomia a zamyslenia sa nad vecami, ktoré sa stali," povedal režisér Stone v oficiálnom vyhlásení. "Je to ukážka hrdinstva v našej krajine a zároveň je to film o medzinárodnom rozmere vo svojej ľudskosti," dodal. Podľa spoločnosti Paramount sa film zameria i na osudy rodín oboch hlavných hrdinov. McLoughlin a Jimeno sú poslední dvaja ľudia, ktorých sa podarilo z padajúcich dvojičiek zachrániť.