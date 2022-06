Bude z Tarantina spisovateľ?

Rozprávkový Hollywood.

Možno by to aj bola škoda, keby znela odpoveď na otázku z titulku o Tarantinovi ako spisovateľovi jednoznačne áno. Quentin Tarantino je nepochybne skvelý provokatér, vie filmársky spochybňovať svet, budovať alternatívne histórie, zabávať odkazmi na brakovú kultúru a popri tom žmurkať jedným okom na intelektuálov.

Dá sa však tarantinovský duch preniesť z plátna do knihy? Udrží si svoje rozprávačstvo, v ktorom skladá jednotlivé kúsky skladačky tak, že si hneď po dokončení filmu chcete vziať oddychový čas a začať to pozerať ešte raz?

Nuž, knihu Vtedy v Hollywoode (prel. Saskia Hudecová, Tatran 2022), ktorá nie je knižným prerozprávaním príbehu z plátna, ale svojbytným doplnkom k nemu, budete chcieť druhýkrát čítať až vtedy, keď si znova pozriete film. Alebo aj nie.

Rozprávkový Hollywood

Nie náhodou sa originálny názov filmu i knihy začína rozprávkovým slovným spojením Once Upon a Time in Hollywood, čiže úplne správne Kde bolo, tam bolo raz v Hollywoode... Rozprávkový motív v názve umožňuje Tarantinovi robiť si s históriou to isté, čo robili naši rozprávkari s Matejom Korvínom či Jurajom Jánošíkom, teda premeniť historickú postavu na bytosť mytologickú, čiže zmeniť európskeho šľachtického politika na bájneho kráľa či vojenského zlodejského bastarda na dobroprajného chrabrého hrdinu ľudu.

Tarantino premenil Hollywood šesťdesiatych rokov na takúto rozprávkovú krajinu, kde sa stiera rozdiel medzi hercami a ich úlohami, kde živí ľudia prerastajú do svojich úloh a úlohy sa menia na život. Kopec dobových reálií – tak vo filme, ako aj v knihe – vytvára atmosféru, že to je temer historicky dokonalý a dokumentárny návrat, ale postupne Tarantino požmurkáva a aj vo filme, aj v knihe sa neustále zahráva s čitateľovou pamäťou. Naozaj to tak bolo? Naozaj existovali všetci tí herci a hrali v tých filmoch a seriáloch? A naozaj všetky skupiny a pesničky hrali?

Samozrejme, nebolo, ale vo výsledku to neprekáža, keďže toto nie je dokument, ale rozprávka o mýtickom Hollywoode šesťdesiatych rokov minulého storočia.