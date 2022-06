Pamäť v hlavnej role

Reminiscence a Apollo 10½: A Space Age Childhood.

Obe hlavné streamovacie platformy ponúkajú filmy o pamäti a spomienkach. Na HBO Max je to sci-fi debut ambicióznej švagrinej Christophera Nolana Reminiscence. Netflix uvádza tretí celovečerný animovaný film Richarda Linklatera o detstve v Houstone roku 1969 Apollo 10½: A Space Age Childhood.

Spomienky na budúcnosť

Čerstvá päťdesiatnička Lisa Joy je v kinematografii ojedinelý zjav už len tým, že vyštudovala právo na Stanforde a neskôr aj na prestížnej Harward Law School. Rozbehla sľubnú právnickú kariéru, no na premiére trileru Memento Richarda Nolana sa zoznámila s režisérovým mladším bratom Jonathanom a dala sa zlákať kumštom.

Konkrétne seriálom Povedz, kto ťa zabil v roku 2007, pre ktorý napísala svoj prvý realizovaný scenár. Dva roky nato sa s Jonathanom vzali a v roku 2016 po boku manžela figurovala nielen ako scenáristka, ale aj ako režisérka a spoluautorka projektu HBO Westworld. Úspech a nepochybne i hviezdne príbuzenstvo ju motivovali k prvej samostatnej réžii dlhometrážneho filmu pre kiná.

Reminiscence je mimoriadne ambiciózny „nolanovský“ projekt a Lisa Joy naň ako režisérka nestačila. Navyše – do kín sa dostal v krátkom období uvoľnenia pred nástupom ďalšej vlny globálnej pandémie SARS-CoV-2, takže aj keby sa film vydaril, veľa vody by nenamútil. Teraz ho uvádza HBO Max – a v komornom domácom kine mu to pristane viac ako v kinách.

Scenár už pred deviatimi rokmi zažiaril v tabuľke najzaujímavejších nerealizovaných predlôh Black Top List. Autorka v ňom skrížila postapokalyptickú sci-fi s noirovou kriminálkou drsnej školy. Nick Bannister bol vojenský vyšetrovateľ a po skončení ničivého konfliktu sa v zdevastovaných Spojených štátoch pomocou pokročilých vypočúvacích technológií živí tým, že klientom vyvoláva a vizualizuje ich spomienky, ponorené hlboko do podvedomia. Zamestnáva niekdajšiu spoluvojačku Emily, ktorá je doňho tajne zaľúbená. Sám sa však bezhlavo zamiluje do klientky Mae, ktorá znenazdajky zmizne. Bannister sa rozhodne stoj čo stoj ju vypátrať. To, čo zistí, od základov zmení celý jeho život.