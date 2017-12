V Bratislave vystúpi funková legenda Kool and the Gang

11. júl 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 11. júla (SITA) - V septembri zavíta na Slovensko legendárna funková skupina Kool and the Gang. V pondelok 5. septembra sa na nich môžu tešiť fanúšikovia v Bratislave a nasledujúci deň zahrajú v Mestskej športovej hale v Prešove.

Kool and the Gang predstavujú svetovú špičku černošských funkových zoskupení. Ich unikátny hudobný prejav v sebe zahŕňa jedinečné spojenie jazzu, r&b, funku a popu. Ich piesne siahajú od grooveového Funky Stuff, cez bláznivé Jungle Boogie, romantiku v balade Cherish až po disco s názvom Ladies Night. Po celých tridsať rokov kapelu tvorili: Robert "Kool" Bell, jeho brat Khalis Bayyan, vlastným menom Ronald Bell a ich dlhoroční priatelia Dennis "DT" Thomas, Charles Smith a George "Funky" Brown. Kool and the Gang sa stretli v roku 1964 v Jersey City. Ako tínedžerov ich zaujali albumy Milesa Davisa a single Jamesa Browna. Spočiatku hrali pod názvom Kool and the Flames. Onedlho však svoj názov zmenili na Kool and the Gang, aby sa vyhli nedorozumeniam a porovnávaniu s Famous Flames Jamesa Browna. V roku 1969 nahrali už ako Kool and the Gang svoj prvý album. Aj keď ani jeden singel z neho nedosiahol masívny úspech, už onedlho sa ho dočkali. V roku 1973 sa prebojovali na popredné priečky hitparád s piesňami Jungle Boogie a Hollywood Swinging. Koncom sedemdesiatych rokov do kapely nastúpil nový spevák James "JT" Taylor. Ich jediná hitparádová jednotka bol singel Celebration z albumu Celebrate! Nasledovali ďalšie hity ako Big Fun a Get Down on It. Jednou z ich najslávnejších piesní je romantická pieseň Cherish z albumu Emergency. Piesne Kool and the Gang zazneli aj vo filmoch Rocky a Horúčka sobotňajšej noci. Svoj 35. album State Of Affairs nahrali v roku 1996.