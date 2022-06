Filmové kingovky

To všetko vytvoril sympaťák z Maine.

Klaun Pennywise lákajúci deti do kanálov. Prekliata pôda, do ktorej keď pochováte mŕtveho, vráti sa, ale už to nie je on. Útek zo Shawshanku. To všetko vytvoril sympaťák z Maine.

Prológ

Stephen King je jeden z najslávnejších hororových spisovateľov v dejinách ľudstva. Tento rok oslávi 75 rokov. Poviedky začal publikovať v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Píše dodnes. Prvá filmová adaptácia jeho knihy Carrie sa objavila v kinách v roku 1976. Získala dve oscarové nominácie. O tri roky neskôr malo premiéru upírske polobéčko Prekliatie Salemu. To je pre kingovky typické: jeden mesiac si z bonboniéry vytiahneme belgickú pralinku, druhý roztečené čosi.

Osemdesiatky

Kto by nepoznal besného Cuja? Znechutil ľudí do takej miery, že ak uvažovali nad kúpou psa, po filme sa rozhodli, že bernardín to nebude. O rok neskôr sa zjavili Kukuričné deti. Christine je auto, z ktorého sa vykľuje vražedná beštia.

Zabijácke auto? U Kinga by sme dlho hľadali niečo, čo nezabíjalo.

Vraždila hotelová izba (1408 so Samuelom L. Jacksonom), umelohmotní vojačikovia (Bojisko zo seriálu Nightmares and Dreamscapes), škvrna na jazere (poviedku The Raft natočili dokonca Česi) a (dodnes nesfilmované) pokazené pivo, hračkárske zuby a ľudský prst vyliezajúci z umývadla. Fantázii sa medze nekladú.

Mŕtva zóna patrí nielen k najnormálnejším filmom kontroverzného režiséra Cronenberga, ale i k málu snímok, v ktorých podáva Christopher Walken vážny výkon bez manier. Ako učiteľ po nehode vidí budúcnosť. Americká je temná. Ak to chce zmeniť, musí zastreliť budúceho prezidenta.

Osvietenie

Osvietenie od Kubricka s Jackom Nicholsonom je jeden z najmäsitejších hororov desaťročia. Paradoxne, King ho nemá rád a v roku 1997 inicioval vznik televíznej minisérie. Síce sa viac držala predlohy, ale dnes si ju nikto nepamätá.

Desaťročie poukázalo na žánrovú rozdielnosť. Kto si myslí, že King je „iba“ hororový autor, mýli sa.

Pri mne stoj! je nostalgické spomínanie na letné prázdniny, počas ktorých štvorica chlapcov našla mŕtvolu. Fantastická novela sa dočkala skvelého filmu s prirodzeným výkonom 16-ročného Rivera Phoenixa.

Keď vedľa seba postavíme tento film a o rok staršiu vlkolačiu Striebornú guľku, vyzerá to ako práca dvoch autorov. King sa nikdy nebál hororu a nechutností, ale ani silných citov a dobre napísaných postáv.

Ženy + spisovatelia

Mnohí autori sú sebavedomí len do chvíle, kým nemusia písať ženské hrdinky. Boja sa ich ako upír cesnaku. King bol naopak v téme vždy doma.

Hneď dva nezabudnuteľné charaktery stelesnila Kathy Bates. Ako šialená Annie Wilkesová v Misery nechce zomrieť dostala Oscara za terorizovanie svojho obľúbeného spisovateľa. Následne sa do Kingovej náruče vrátila drámou Dolores Claiborne.

V Geraldovej hre sa ocitne Jessie kvôli erotickej hre pripútaná k posteli v dome na samote pri jazere, partner je mŕtvy a v noci prichádza cudzinec. King ženy miluje a vie ich písať, ale vždy si musia happy end vybojovať.

Jeho ďalším obľúbeným typom postáv sú spisovatelia. Hrali ich James Caan (Misery), Johnny Depp (Tajomné okno), Richard Dreyfuss (Pri mne stoj!) a samozrejme maniakálny Nicholson v Osvietení.

Sci-fi?

King nepíše len drámy a horory, ale aj sci-fi. Bežiaci muž (stvorený pod pseudonymom Richard Bachman) mal premiéru v roku 1987. Hoci v ňom hral Arnold Schwarzenegger, patrí medzi to najhoršie, čo sa vo filmových kingovkách urodilo.

Creepshow takisto naznačil, že nie všetko od Kinga je úspech. Spomeňme tiež Podpaľačku s deväťročnou Drew Barrymorovou. Práve nové spracovanie tohto románu tento mesiac vstupuje do našich kín.

Deväťdesiate roky

Mali sme televízne To s Timom Currym ako Pennywisom, nevýnimočné fušky (Nočný letec o upírovi s leteckou licenciou), béčka (The Mangler o oživenom mangli) a céčka (Kukuričné deti 6).

To

Hneď ako to ľudstvo s kingovkami vzdalo, v poslednej chvíli prišli neskutočné záležitosti – Vykúpenie z väznice Shawshank a Zelená míľa. Ak sa ľudí pýtate na ich najobľúbenejšie filmy, často spomenú práve tieto dva.