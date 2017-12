Sharon Stone je najviac nestarnúca hviezda

BRATISLAVA 11. júla (SITA) - Hollywoodska hviezda filmu Základný inštinkt Sharon Stone sa stala víťazkou hlasovania časopisu In Touch, v ktorom mali fanúšikovia určiť, ktorá zo stálic amerického showbiznisu ...

11. júl 2005 o 14:50 SITA

BRATISLAVA 11. júla (SITA) - Hollywoodska hviezda filmu Základný inštinkt Sharon Stone sa stala víťazkou hlasovania časopisu In Touch, v ktorom mali fanúšikovia určiť, ktorá zo stálic amerického showbiznisu je najviac nestarnúca. Porazila tak držiteľku Oscara Marisu Tomei či herečku Andie MacDowell. Časopis uviedol, že 47-ročná Stone zaujala čitateľov najmä tým, že aj vo svojom veku je krásna a nepotrebovala na to žiadne plastické operácie. Poradie úspešných a krásnych hviezd je nasledovné: Sharon Stone, Marisa Tomei, Andie MacDowell, Sheryl Crow, John Stamos, Will Smith, Kristin Davis, Michelle Pfeiffer, Tom Cruise a Loni Anderson.