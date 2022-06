Komik Fero Joke: Humorom som kedysi vyvažoval svoju sexuálnu orientáciu

Pomáhal na onkológii aj ukrajinským utečencom.

Na začiatku vojny na Ukrajine mal tvorivý blok. Nemohol som vtipkovať, keď za hranicami padali bomby, hovorí komik FERO JOKE.

V tom čase mu pracovné povinnosti nedovolili odísť pomáhať, no hneď, ako mohol, išiel.

„Domov je najdôležitejšia vec, ktorú máme. Pre mňa je to miesto, kde sa schúlim, zabalím sa do deky, čítam si knihu a nebojím sa, že mi spadne raketa na hlavu. Oni o to miesto prišli. Počas dobrovoľníckej práce som videl nekonečnú, hlbokú neistotu v očiach ľudí. Vrátim sa? Žijú mi príbuzní?“ hovorí.

Byť influencerom pre neho znamená vedieť narábať so svojím vplyvom a ak ide o vojnu, treba, aby influenceri jasne vyjadrili, na čej strane stoja.

„Ak sa nevyhraníte a sledujú vás tisícky ľudí, čo im to hovorí o vašich hodnotách? Myslím si, že mlčať a byť neutrálny je v tomto prípade horšie,“ hovorí komik.

Tanečnej šou Let’s Dance, v ktorej ste účinkovali, verejnosť vyčítala, že prebieha v čase vojny. Vy ste to ako vnímali?

Nielen ja, ale aj niektorí moji kolegovia sa necítili dobre. Predsa len sme robili zábavný program a v susednom štáte padali bomby. Na prvý pohľad to mohlo vyzerať, že to ignorujeme, ale nebolo to tak. Šou nabrala charitatívny rozmer a to nám všetkým dodalo chuť pokračovať.

Zároveň sme si uvedomovali, že človek sa musí ďalej zabávať. Ľudia musia prísť na iné myšlienky, aby nabrali silu a mohli ďalej pomáhať alebo len jednoducho vstrebávať, čo sa deje naokolo. Ja rovnako.

Vedel som, že nemôžem ostať v depresii, musím ďalej nakrúcať videá. A užívať si šou. Zároveň však nezabúdať na ľudí na Ukrajine.

Na začiatku mája ste boli s organizáciou Človek v ohrození pomáhať utečencom z Ukrajiny v Prešove. Prečo ste sa rozhodli pridať k dobrovoľníkom?

Počas Let’s Dance som si sľúbil, že hneď ako v projekte skončím, pôjdem pomôcť. Chcel som ísť oveľa skôr, ale pracovné povinnosti mi to nedovoľovali. V tom čase som aspoň šíril projekty organizácií a posielal som finančné príspevky na rôzne zbierky. Aspoň takto som pomohol.

Ako ste potom pomáhali priamo v teréne?