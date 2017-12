Knightleyová si svojho priateľa stráži

11. júl 2005 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 11. júla (SITA) - Hollywoodska hviezdička Keira Knightleyová varovala svojho priateľa, modela a herca Jamieho Dornana, aby sa držal počas nakrúcania filmu Marie Antoinette čo najďalej od herečky Kirsten Dunstovej. Tento nadchádzajúci herec si vo svojom filmovom debute zahrá v historickej dráme, kde stvárni dvorana, ktorý prežije románik s legendárnou francúzskou kráľovnou. Napriek tomu, že sa hviezda Pirátov z Karibiku Knightleyová teší z debutu svojho priateľa, obáva sa, že by sa mohol priveľmi zapozerať do Kirsten. "Je to dosť veľká úloha, a sme zvedaví, ako ju Jamie zvládne. Keira mu však dala jasne najavo, hneď, keď sa kamery vypnú, je iba jej," povedal zdroj z nakrúcania.