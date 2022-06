Denisa Buranová: Piaty element je vizuálne a koncepčne nádherný film

Znovu sa veľa točí na film, hovorí v rubrike Film života pre TV OKO/TV SVET.

Dokáže oceniť filmovú reč súčasných tvorcov aj vizuálnu nádheru Piateho elementu. Teší ju, že filmové médium je stále silné a neustupuje digitálnemu.

Kameramanka oceňovanej Piatej lode aj držiteľka ocenenia Kamera za film Ostrým nožom Denisa Buranová dokončila animovaný stopmotion film a chystá sa zas na hraný.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ktorý film vo vás zanechal najväčší dojem?

Piaty element Luca Bessona, to je môj film. Nie som veľký fanúšik sci-fi filmov, ale tento sa mi vryl do pamäti na celý život. Stále je to dobrý film, aj keď som si ho pozrela po rokoch, potom, čo som vyštudovala kameru. Len som si predtým neuvedomovala, aký je to vizuálne a koncepčne nádherný film.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Režisérka Grófová: Passer je láskavý k životu, aký je, nie aký by sme ho chceli mať Čítajte

Veľmi ma zaujímajú aj súčasné filmy, nedávno ma veľmi očaril film Najhorší človek na svete. Ešte štyri dni som o ňom premýšľala. Nádherná filmová reč, ktorou sa iba opísali pocity jednej mladej ženy. Fascinuje ma, že to takto napísali dvaja muži (Eskil Vogt a režisér Joachim Trier).

Vedela by som spomenúť aj veľa filmov - C'mon C'mon (Mike Mills), aj obrovské množstvo kvalitných seriálov (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty) a dokumentov, ktoré vznikajú.

Chceli by ste urobiť remake Piateho elementu? Točili by ste na digitál?