Dorástla generácia paleontológov z Jurského parku. Ťaží z toho veda i film

Dinosaury prežili. Teraz musia prežiť ľudia.

Keď Steven Spielberg vytváral Jurský park, asi netušil, že vypúšťa z fľaše ešte väčšieho džina ako jeho hrdina, milionár John Hammond, ktorý sa chcel na ostrove Isla Nublar hrať na boha. Nový film Jurský svet: nadvláda by to mal celé zavŕšiť. Aspoň taký je plán.

Steven Spielberg bol zázračné dieťa veľkého Hollywoodu, remeselne zručný filmár, ktorý rozbíjal bank, každý jeho film bol udalosťou. Blízke stretnutie tretieho druhu, Čeľuste, E.T. mimozemšťan, Indiana Jones. Boli to veľké ambiciózne filmy, no v prvom rade išlo o zábavu.

Spielberg 2.0

Potom prišiel rok 1993 a Jurský park, ktorý pomyselne zavŕšil jeho obdobie režiséra blockbusterov. Aj to bol spektákel podriadený hollywoodskej vizualite, unikátne triky, bystrý príbeh, dobrý scenár podľa rovnomennej knihy Michaela Crichtona, sci-fi, „neľudskí“ hrdinovia – dinosaury.

Mimochodom väčšina dinosaurov v príbehu pochádza z obdobia kriedy nie jury, ale Jurský park (Jurassic) znel Crichtonovi lepšie ako Kriedový park (Cretaceous), a asi sa aj v angličtine ľahšie vyslovoval, tak to nechal tak.

Bol to megatrhák a Spielberg na ňom ako režisér zarobil 250 miliónov dolárov, najmä z tržieb filmu a z podielu na zisku.

V tom istom roku, o niekoľko mesiacov neskôr, mal premiéru aj ďalší Sielbergov film - Schindlerov zoznam. Bol dramaticky odlišný film, s inou poetikou, ktorý od Spielberga nikto nečakal, hoci v ňom ukázal rovnaké filmové majstrovstvo.

Od tej chvíle sa stáva umelcom, ktorý zbiera režisérske Oscary a chce niečo povedať. Má to myšlienku, čo o takom Indiana Jonesovi môžeme povedať len ťažko.

Prečo bol Ross v Priateľoch paleontológom

Jurský park priniesol aj obrovský záujem o dinosaury, o vedu a špeciálne o paleontológiu.