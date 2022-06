Novinky na Netflixe a Prime Video: Akčné sci-fi s Chrisom Hemsworthom aj dokument o Jennifer Lopez

Pozrite si prehľad noviniek.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť e-mailového prehľadu Tento týždeň.

PONDELOK (13. 6. 2022)

Don't Make Me Go

Amazon Prime Video uvedie drámu Don't Make Me Go o slobodnom otcovi, ktorý keď sa dozvie, že jeho dospievajúca dcéra má smrteľný nádor na mozgu, vezme ju na výlet za matkou, ktorá ju pred rokmi opustila, a pokúsi sa ju naučiť všetko, čo by mohla potrebovať počas zvyšku svojho života.

UTOROK (14. 6. 2022)

Halftime

Netflix uvedie životopisný dokument Halftime o živote svetovej hviezdy Jennifer Lopez, objaví sa v ňom aj Ben Affleck.