Jazyk plný humoru

Ako vzniká sliepka a všetky ďalšie hry.

„Nás drží nad vodou len to, že sme priekopníci,“ zaznie na záver divadelnej hry Ako vznikla sliepka. Priekopníkmi, ktorí sa prekopali cez slovenskú dušu, sú v tomto prípade Milan Lasica a Július Satinský. Ale boli takí výnimoční, že je namieste otázka: viete si predstaviť, že by dnes niektorú z divadelných hier tejto dvojice, ktoré práve vyšli v súbornom vydaní Ako vzniká sliepka a všetky ďalšie hry (Slovart 2022), realizovalo nejaké iné divadlo, s inými hercami?

A, samozrejme, vyvstáva aj ďalšia otázka: Má zmysel čítať divadelné hry? Je to otázka, ktorá patrí do diskusií o tom, čo vlastne reprezentuje divadelná hra. Je to návod na divadelné predstavenie? Alebo je to svojbytný literárny žáner, ktorý inscenovaním dostane nový rozmer?

A čo v prípade, keď nejde vlastne o regulárne divadelné hry, ale texty, ktoré sú akoby autorskými scenármi, ktoré zámerne vznikli pre konkrétnych hercov? Ba dokonca, ako v prípade dvojice Lasica – Satinský, autori textu boli zároveň interpretátormi. Čo im, samozrejme, umožňovalo nekonečné variácie, pri ktorých sa vlastne pôvodný text stal len čímsi ako rámcom, okolo ktorého sa improvizovalo. A kto zažil dávne časy dvojice na divadelných doskách, vie, že niekedy sa na pôvodnej „mape hry“ odohrával herecký koncert. Je to „len“ dokument alebo literárna lahôdka?

Súborné dielo

Aj keď L&S už počas svojho plodného života radi vydávali svoje texty, ani jeden z autorov nemal potrebu dbať na akúsi rekapituláciu a autorizované vydanie diela dvojice či kníh, ktoré by obsahovali ich individuálnu literárnu a publicistickú tvorbu. Nechceli si stavať pomník.

(zdroj: Foto - Archív SME)

Hoci sa v deväťdesiatych rokoch o čiastočné súborné vydanie pokúsil Koloman Kertész Bagala, vydanie dvoch zväzkov diela L&S nepokrylo celé ich dielo. Také však boli nadšenecké časy konca minulého storočia, keď ešte dielo dvojice bolo živé, pátranie po archívoch skôr zdravo amatérske a knižná kultúra ešte len dozrievala do svojej profesionálnej podoby. Nehovoriac o kultúrnej atmosfére mečiarizmu...

Dnes je s menami Milana Lasicu aj Jula Satinského spojené vydanie viacerých kníh, ktoré sú čiastkami skladačky, ako napríklad nedávno publikované prepisy relácie Ktosi je za dverami (Media RTVS 2021) mapujúce televíznu sériu. A, prirodzene, knihy spomienok, rozhovorov, publicistických fejtónov, piesňových textov, listov. To všetko v rôznych formátoch, v rôznych vydavateľstvách, pod pestrofarebnou typografickou úpravou a redakčným spracovaním.