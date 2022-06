Nestal sa kňazom a ešte nie je boh. Tom Cruise verí, že je tretím najväčším človekom na zemi

Je ešte verný scientológii, alebo z nej chcel utiecť?

BRATISLAVA. Aj by to bolo zvláštne, keby sa to nestalo.

Po prvých týždňoch, keď médiá zapĺňali pozitívne reakcie na Top Gun: Maverick a fotografie šťastného Toma Cruisa na vrchole slávy, sa už objavili prvé príspevky v opačnom duchu.

Dôvod? Jeho príslušnosť k scientologickej cirkvi.

"Nedajte sa oklamať jeho šarmom filmovej hviezdy," napísala americká herečka Leah Remini s odkazom na tweet, v ktorom ho bývalá členka cirkvi Claire Headly obvinila zo "zločinov proti ľudskosti", ktoré vraj v mene scientologického učenia spáchal.

O scientológii Cruise už niekoľko rokov mlčí, pretože má na to dôvod. No reči, že sa v poslednom čase snažil od nej odpútať, zrejme nie sú pravdivé.

Silnejší ako fyzikálne zákony

Tom Cruise chcel byť pôvodne kňazom. Katolíckym. V modlitbách našiel útočisko, už keď bol malý chlapec. Najprv musel znášať bitky násilného otca, potom sa zas prehrýzť cez skromné podmienky, keď po jeho odchode ostali s mamou sami.