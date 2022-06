Moderátor Viktor Vincze: Dajte do titulku, že to ja všade tlačím Adelu

Dvadsaťdvaročný išiel na konkurz do Telerána, zobrali ho do správ. Bol z toho nešťastný, no dnes je spravodajstvu vďačný za všetko, aj za svoju ženu. Už si zvykol, že ho považujú za karieristu, ktorý sa všade tlačí, a že sa oženil s Adelou, aby sa zviditeľnil.

Pritom do všetkých projektov bol oslovený. Tak to bolo aj pri najnovšej kvíz šou Na love.

VIKTOR VINCZE netušil, že tento rozhovor sa zrazu zmení na kvíz, ale dal to.

Okrem odpovedí na kvízové otázky nám rozprával o svojej vášni pre lietanie, aj o tom, ako sa dá takáto aktivita skĺbiť s jeho ekologickým zmýšľaním.

Nedávno ste moderovali Let's Dance, teraz ste moderátorom novej kvíz šou Na love. Omrzelo vás už moderovať správy?

Vôbec ma to neomrzelo, naopak, Televízne noviny sú moja priorita. To vie aj televízia a s týmto vedomím ma oslovila, že by bola rada, keby som išiel na kamerové skúšky a robil aj toto.

Bavia vás vôbec vedomostné súťaže?

Úprimne, nie som úplným fanúšikom kvízov, myslím televíznych. Ale toto nie je typická vedomostná hra, že pán Jozef, povedzte správnu odpoveď, ďakujeme, pani Mária, povedzte správnu odpoveď, ďakujeme... toto je dobre vymyslená napínavá šouka.

Dúfam, že to divákov chytí tak, ako mňa. Môžu byť uchvátení tým, čo všetko ten „lovec“ s mimoriadnym mozgom vie, alebo môžu fandiť tímu, ktorý má šancu lovca poraziť, a do poslednej chvíle dúfať, že sa to podarí a lovec zlyhá.

V tom, čo už ste natočili, komu ste viac držali palce?

Ja som súčasť tímu súťažiacich, čiže fandím im, mojou úlohou je aj trošku vyrývať a jemne sa vysmievať lovcom, keď niečo nevedia, aby som ich rozhodil a aby vyhral tím a odniesol si domov peniaze.

Keď však lovci predvedú fenomenálny výkon, čo mnohokrát predvedú, tak im zatlieskam! Je to fakt niečo neuveriteľné, čo všetko vedia, od toho, kto je najlepší kamarát Harryho Pottera až po chemické značky.

A na koľko z tých otázok poznáte odpovede vy?

Fúha, ja som v takom strese aj za mojich ľudí, keď im kladiem otázky, že mnohé veci si ani neuvedomujem, ako mi prechádzajú cez hlavu.

Oni sami hovoria, že keby to sledovali v zákulisí alebo doma na gauči, tak odpovedia na väčšinu otázok, ale keď sa ocitnú v štúdiu, pred kamerami, majú možnosť vyhrať peniaze, to je taký tlak, že hlava funguje úplne inak. To potvrdzujú aj lovci.

Neviem, koľko by som toho reálne vedel, keby som stál na ich mieste a nevidel odpovede na monitore. Mnohé tie veci viem...

Mám pripravených desať otázok z českej verzie, môžem vám ich položiť, na koľko z nich odpoviete?

Ježišmária, položte, ale budem sa vyhovárať na to, že som pod tlakom.

Dobre. 1. Ako dlho putuje svetlo zo Slnka na Zem, zaokrúhlene na minúty?

11 minút.

8 minút. 2. Tajná služba Východného Nemecka je známa pod akou skratkou?

Ďalej...

Stasi, to neviete?

Ďalej, plynie mi čas...