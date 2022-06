Novinky na Netflixe a Disney+: Pokračovanie Doctor Strange aj komédia s predstaviteľom Mr. Beana

Pozrite si prehľad noviniek.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť e-mailového prehľadu Tento týždeň.

PONDELOK (20. 6. 2022)

Mind Over Murder

HBO Max uvedie dokumentárnu mini-sériu Mind Over Murder o šiestich ľuďoch, ktorí boli usvedčení z vraždy babičky v roku 1985 v Nebraske. Prináša psychologický pohľad aj súdny proces.

STREDA (22. 6. 2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Disney+ uvedie fantasy Doctor Strange in the Multiverse of Madness od Marvelu.

