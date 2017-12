Nahrávací priemysel čaká s hudobnými novinkami na jeseň

Toto leto bude na nové zahraničné albumy veľmi chudobné. Až na september si veľké hudobné vydavateľstvá šetria dlhoočakávané novinky od tých najväčších hviezd svetovej popmusic - Paula McCartneyho a Erica Claptona, skupín The Rolling Stones a Depeche ...

12. júl 2005 o 13:00 PETER BÁLIK

Depeche Mode - po niekoľkoročnej pauze opäť spolu. FOTO - ČTK



Toto leto bude na nové zahraničné albumy veľmi chudobné. Až na september si veľké hudobné vydavateľstvá šetria dlhoočakávané novinky od tých najväčších hviezd svetovej popmusic - Paula McCartneyho a Erica Claptona, skupín The Rolling Stones a Depeche Mode alebo Tracy Chapmanovej.

Slávnemu ex-Beatlovi vychádza začiatkom septembra už tridsiaty sólový album s názvom Chaos and Creation in the Back Yard. Fanúšikov, sklamaných predchádzajúcim vlažným Driving Rain (2001) potešila informácia, že Paul si celú novinku nahral sám, podobne ako svoj debutový sólový album McCartney (1970), ktorý vyšiel tesne po rozpade The Beatles.

Správy hovoria o McCartneyho návrate do starej formy, za čo môže spevák ďakovať producentovi Nigelovi Godrichovi, ktorý sa preslávil spoluprácou s progresívnou gitarovou skupinou Radiohead. Nahrávka obsahuje aj pieseň Follow Me, ktorú na svoj Live album nahral aj Miroslav Žbirka. Čakanie na McCartneyho novinku si zatiaľ môžu jeho fanúšikovia krátiť pozeraním jeho nového koncertného filmu Live in Red Square na DVD.

Po albume piesní Roberta Johnsona sa na jeseň vracia s novým pôvodným albumom aj famózny britský gitarista Eric Clapton. Back Home vznikal súčasne s nahrávaním albumu Me and Mr. Johnson. Biely bluesman, ktorý novinku prirovnáva k svojej vydarenej platni Journeyman z konca osemdesiatych rokov, zaradil na kolekciu aj skladbu Love Comes To Everyone, ktorej autorom je jeho nebohý priateľ a gitarista The Beatles George Harrison.

Presne na 13. septembra je naplánovaný nový album americkej folkrockovej speváčky Tracy Chapmanovej Where You Live. Vychádza po troch rokoch od jej posledného Let It Rain. Album, na ktorom hrá prekvapujúco aj Flea, basgitarista Red Hot Chili Peppers, predstaví čierna speváčka aj na pripravovanom veľkom svetovom turné.

V horúcej Kalifornii v týchto dňoch pracujú členovia britskej skupiny Depeche Mode na nahrávke Playing The Angel. Mali by sa na ňu dostať nielen piesne od výhradného skladateľa kapely Martina Gorea, ale aj od speváka Dava Gahana, ktorý sa nedávno postavil na vlastného nohy sólovým projektom Paper Monsters. Aj Depeche Mode zoberú novinku, ktorá vychádza po štvorročnej štúdiovej pauze, na cesty. Už teraz sa vie, že 23. januára vystúpia v Prahe.

The Rolling Stones odštartujú začiatkom augusta ďalšie svetové turné, na ktorom určite budú hrať aj piesne z nového zatiaľ bezmenného albumu. Ten by sa mal objaviť v polovici septembra a bude obsahovať aj skladbu Oh No! Not You Again, ktorú skupina predstavila v máji naživo na tlačovej konferencii v New Yorku. Album vznikol s pomocou producenta menom Don Was a podľa kuloárnych informácií má drsný zvuk a miestami až politický charakter. Zatiaľ poslednou 'radovkou' od Stones je Bridges To Babylon z roku 1997.

Že táto jeseň bude na zaujímavé albumy bohatá, dokazujú aj informácie o novinkách Santanu, Neily Younga, Sheryl Crow, Bon Jovi, The Cardigans alebo Boba Dylana, ktorému vychádza ďalší diel jeho archívnych nahrávok Bootleg Series. Dvojalbum raritných skladieb z rokov 1961 - 66 bude sprevádzať rovnomenný dvojdielny dokument No Direction Home, ktorý o legendárnom pesničkárovi nakrútil skvelý americký režisér Martin Scorsese.

V lete sa na pultoch objaví iba zopár titulov - napríklad výberový dvojalbum od drsného rockera Iggyho Popa, 'živák' od nemeckých The Kraftwerk alebo druhý album od soulového speváka Craiga Davida.