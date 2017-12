Spevák HIM Ville Valo sa zasnúbil, namiesto prsteňa si vytetoval slovo DILLIGAF

Helsinki 12. júla (TASR) - Spevák fínskej lovemetalovej kapely HIM Ville Valo sa cez víkend zasnúbil so svojou dlhoročnou priateľkou Jonnou Nygrenovou.

12. júl 2005 o 8:44 TASR

Namiesto snubných prsteňov si na dôkaz večnej lásky nechali obaja vytetovať na rameno písmená DILLIGAF.

Tieto písmená sú skratkou anglickej frázy Do I look like I give a fuck. Párik sa zasnúbil tesne pred vystúpením skupiny HIM na rockovom festivale vo fínskom meste Turku.

Nový album kapely s názvom Dark Light by mal vyjsť v septembri.