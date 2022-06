Zuzana Porubjaková: Vypchávali mi bruško, teraz mám ozajstné

Jej snom bolo mať veľkú rodinu. Nevedela, že to bude až také náročné, ale tretie tehotenstvo považuje za svoj najväčší splnený sen, obrovský dar, zmysel života, hoci ho vôbec neplánovala.

Predtým si stihla zahrať tehotnú manželku v novom seriáli Šťastná rybka. Aby sa od rozrušenia nezosypala, seriálový manžel sa v ňom snaží až do pôrodu utajiť pred ňou obrovskú výhru.

V skutočnom živote herečka ZUZANA PORUBJAKOVÁ po žiadnych miliónoch netúži, nemyslí si, že by peniaze prinášali šťastie. Sníva skôr o tom, aby sa mohla poriadne vyspať, zasmiať sa s priateľmi a tvoriť tanečné choreografie.

V novom seriáli Šťastná rybka hráte tehotnú. Teraz vy sama čakáte tretie bábätko. To ste sa pre nakrúcanie až takto obetovali?

Vypchávali mi tam brucho a tak som si povedala, že naozaj si ho dám, nech to nemýli divákov, že som v seriáli tehotná a v skutočnosti nie. (smiech)

Bolo príjemné, keď ma na nakrúcanie len vypchávali a nemusela som byť celá opuchnutá. Super sa mi chodilo, hýbalo, bolo to príjemnejšie ako skutočné tehotenstvo.

Váš seriálový manžel pred vami tají veľkú výhru, aby vás pred pôrodom príliš nevystresoval. Máte pocit, že tehotné ženy sú také labilné, že naozaj potrebujú takéto zaobchádzanie?

Niektoré aj hej a ja by som sa k nim priradila. Hormóny nás menia, či chceme alebo nie. Pri treťom tehotenstve už si viem povedať, že super, hormóny, ahojte, chvíľku zostaňte, ale potom choďte preč. Teraz už viem, čo to je, predtým som nechápala, prečo sa tak správam. Príroda zariadila, že si máme chrániť bábätká, tak sme trochu citlivejšie.

Hrá sa vám komediálna rola lepšie ako dramatická?

Toto je trošku iná komédia v tom, že my ju nehráme, nemusíme sa pitvoriť, karikovať. Hrám civilne svoj charakter a humor vyvstáva skôr zo situácie, nie z toho, že by tie postavy samé o sebe boli humorné. Mojou povinnosťou bolo mať stále dobrú náladu, čo nebolo ťažké, lebo všetci na nakrúcaní boli fajn ľudia, so všetkými som si rozumela, najmä s Ľubkom Kostelným.

Naučili ste sa v poslednej dobe niečo, čo vám zlepšilo život?