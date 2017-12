Spice Girls nahrávajú nové piesne - každá zvlášť

12. júl 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 12. júla (SITA) - Britská dievčenská skupina Spice Girls pracuje na novom materiáli pre svoj nový album. Jediným problémom je, že každá z pätice speváčok nahráva svoj part v inom štúdiu po celom svete. Skupina - Geri Halliwell, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Victoria Beckham a Emma Bunton - sa dostala do sporu, keď Mel B odmietla vystúpiť na koncerte Live 8 v Londýne. Výsledkom je, že Emma a Mel C nahrávajú svoje party v Londýne, Geri vo Francúzsku, Mel B v Los Angeles a Victoria v Madride. Spice Girls chystajú vydať výberovku najväčších hitov, ktorú obohatia aj o nové skladby. Stane sa tak na budúci rok ako oslava 10. výročia ich prvého singlu Wannabe. "Dievčatá sú v rôznych krajinách a nevedia sa dohodnúť ani na jedinom stretnutí. Je tu napätie potom, čo Mel B odmietla vystúpiť na Live 8. Súhlasili preto, že každá bude nahrávať zvlášť. Dievčatá nevydajú nič, čo by znelo zle, ale dúfajme, vyjde to dobre," povedal blízky zdroj pre britský denník The Sun.